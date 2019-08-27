NBA／當雷納德8年隊友首敵對 格林：奇怪又有趣

2019-08-27 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



格林擔任球鞋品牌代言人造訪台灣。記者余承翰／攝影 分享 facebook 從2011-2012年球季就和雷納德（Kawhi Leonard）當隊友，射手格林（Danny Green）今夏以2年3000萬美元轉戰湖人隊，將在洛城內戰和快艇隊的格林生涯首度對決，格林笑說感覺既奇怪又有趣，同時也很期待洛城內戰的到來。

格林和雷納德緣分深厚，兩人也一同在馬刺、暴龍隊攜手拿下兩座總冠軍，不過新球季兩人將分道揚鑣，格林加盟湖人，雷納德則披快艇戰袍，開幕戰就將上演洛城雙雄大戰，格林興奮之情溢於言表。

「我想感覺會很怪，但同時也會相當有趣。」格林表示，自己和雷納德都是求勝心強的類型，力求勝利，兩隊也都是聯盟勁旅，期待新球季能夠整合順利，「為球迷帶來有張力且精彩的比賽，讓球迷樂在其中。」

身為聯盟頂尖射手，格林仍不斷精進自己的投射能力，並向「雷槍」艾倫（Ray Allen）、瑞迪克（JJ Redick）、柯瑞（Stephen Curry）等頂尖射手看齊，新球季盼能將投射率，以及場上得分效率提升。

場外擁有個人Youtube頻道「Inside the Green Room with Danny Green」，格林過去曾訪問過不少球星包括林書豪，之後也會將節目繼續帶到洛杉磯，他說，「目前沒有列名單，但希望未來能邀請更多名人，或者有趣的球員上節目，坐下來一起聊聊。」