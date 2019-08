NBA／勇士新主場揭面紗 超大螢幕登聯盟第一

勇士新主場大通中心建有長度達到25公尺、高度超過16公尺的超巨大螢幕,是NBA所有球場最大。 路透 分享 facebook

金州勇士在今年總冠軍賽期間揮別使用了47年的主場甲骨文球場,新賽季將搬到位於舊金山的大通銀行中心(Chase Center),而近日勇士總裁威爾茲(Rick Welts)也親自向媒體介紹耗資10億美元打造的新主場,其中包括場中長度達到25公尺、高度超過16公尺的超巨大螢幕。

「歡迎大家來到大通銀行球場。」勇士總裁威爾茲在近日帶領美國媒體前進位在舊金山教會灣的新主場,親自為媒體進行球場導覽,「我等著說這句話已經等了七年了。」

擁有1萬8000個座位的大通銀行球場,是一座體育兼具娛樂的場館,將在美國時間10月5日迎接首場季前賽,由勇士出戰詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)坐鎮的湖人,不過首場公開活動則是9月6日將舉行的舊金山交響樂團音樂會,而未來大通銀行球場除了舉行勇士主場賽事外,每年還將舉行音樂會或其他非籃球相關活動,預計一年活動將會超過200場。

這個新球場中最受關注的設施莫過於懸掛在場中的NBA目前各主場最大的伸縮螢幕,由三星開發的這個螢幕四面總面積為9699平方英尺(約為900平方公尺),這也將讓國王主場6100平方英尺的大螢幕退居聯盟第二大。

除了硬體全面提升外,威爾茲也希望將過去在甲骨文球場帶給球迷的美食饗宴延續到大通銀行中心,「我認為球迷之所以喜歡甲骨文球場,原因可能有不少,但我們創造美食的能力絕對是其中之一。」

It's impossible to watch this and not feel the excitement.



Here's a behind-the-scenes look at some of the interior spaces in Chase Center 🔑 pic.twitter.com/FErYxg5PoR