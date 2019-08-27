NBA／ESPN預測 快艇封王、字母哥連霸MVP

2019-08-27 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



ESPN公布新賽季各項專家預測結果，快艇登上預測冠軍榜首。 截圖自SportsCenter官方推特 分享 facebook

美國運動網站「ESPN」今天公布新賽季各項專家預測結果，其中在年度總冠軍預測上，今年夏天集結了雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）等人的洛杉磯快艇，擠下了密爾瓦基公鹿、洛杉磯湖人與金州勇士等隊，登上預測冠軍榜首。

在去年ESPN所做的預測中，身為衛冕軍的勇士獲得了165分、百分之百的第一輪選票，不過最終他們卻在總冠軍賽敗給在預測榜上僅排名第四名的暴龍，相較之下，今年的總冠軍預測卻形成百家爭鳴的狀況。

其中今年夏天獲得雷納德與喬治雙星助拳的快艇，在冠軍預測中獲得了最高的117分，不過第一輪選票僅有取得百分之54.5，而緊追在後的密爾瓦基公鹿則是獲得85分、第一輪選票百分之36.4，接著依序為76人的38分、湖人29分（未獲得任何第一輪選票）、勇士15分，火箭11分、爵士3分。

在東區戰績榜預測中，公鹿被認為將以57勝25敗的成績蟬聯第一，衛冕軍暴龍則只被評估僅能拿下45勝37敗的東區第六名成績，表現甚至不如今夏大補強的籃網。

至於西區戰況則形成大亂鬥，預測排名第一的金塊與第二的快艇同為54勝28敗，緊追在後的火箭、爵士、湖人間都僅有一場勝差，而勇士則是被預測將以49勝33敗排名在西區第六名。

而在年度MVP預測上，公鹿字母哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與勇士柯瑞形成激烈拉鋸，雙方間只有27分差距，而湖人詹姆斯（LeBron James）、76人安比德（Joel Embiid）、湖人戴維斯（Anthony Davis）、金塊約柯奇（Nikola Jokic）與快艇雷納德也都獲得選票。

ESPN預測榜，鵜鶘威廉森最被看好能奪新人王。 截圖自ESPN官方推特 分享 facebook

年度最佳新秀預測則由鵜鶘威廉森（Zion Williamson）以獲得143分、百分之72.7第一輪選票排名第一，灰熊摩朗特（Ja Morant）、尼克巴瑞特（R.J. Barrett）分居二、三名。