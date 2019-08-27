NBA／賺多少靠自己 哈沃德加盟湖人日薪45萬元

2019-08-27 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）在日前通過洛杉磯湖人的測試後，今天雙方簽下一年260萬美元的非保障合約，而哈沃德本賽季能從湖人手中領走多少錢，將取決於他擠進球隊大名單的時間，一天將以14490美元（約台幣45萬元）計算，另還附帶傷病條款。

湖人球團在今天正式公佈了哈沃德的加盟消息，睽違六個賽季「魔獸」將再披上紫金戰袍，不過相較於前一次的風光加盟，哈沃德這次不僅將穿上新背號「39號」登場，連待遇也無法與往年相比。

根據美國媒體報導，湖人與哈沃德簽下的合約中所有薪資都屬於「非保障」，自今年10月21日起，只要哈沃德進入球隊大名單中一天，就能夠換取14490美元的日薪，且為了避免近年來傷勢不斷的他再度出現受傷狀況，合約中還附帶了如哈沃德在開季前因傷遭到球隊裁撤，湖人將只需支付他6000美元的條款。

身為聯盟昔日第一中鋒，哈沃德2012年時透過交易案轉披湖人戰袍，年薪接近兩千萬美元，並與布萊恩（Kobe Bryant）、奈許（Steve Nash）、大加索（Pau Gasol）組成湖人新版「F4」，不過當年湖人再遭遇傷病問題，團隊磨合也不如預期，加上布萊恩因阿基里斯腱傷勢球季提前報銷，最終湖人在季後賽首輪就遭到馬刺橫掃出局。

而哈沃德在2012-13 賽季代表湖人出賽了76場，繳出平均17.1分12.4籃板2.4阻攻的數據後，季後他就以自由球員身份加入火箭，結束在洛杉磯令人期待又讓人受傷害的賽季。