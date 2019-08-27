美國男籃熱身賽輸澳洲 三大致命危機浮現

8月24日在澳洲墨爾本，由NBA球員組成的美國男籃在2019籃球世界杯熱身賽94：98不敵澳洲，中斷2006年世錦賽(籃球世界杯前身)以來美國男籃78連勝紀錄。NBA球員組成的美國男籃，上次輸球是在2006年日本世錦賽四強，美國男籃95：101輸給希臘，美國隊無緣冠軍賽，季軍戰贏阿根廷，當年有備而來，志在雪恥的美國男籃只獲第三名。

美國男籃在好手不斷退出之後，最後的12人陣容存在很大的隱憂，果然在熱身賽對澳洲之戰就吞下敗仗。 美聯社 分享 facebook

2006年世錦賽告訴我們一個事實，擁有再多球星+天賦+陣容深度並不等於奪冠，NBA和籃球世界杯都一樣。想要贏球，還是必須打出更好團隊+防守，而且比對手更努力。

美國隊熱身賽輸澳洲前兩天，美國才以102：86擊敗澳洲。這次美、澳熱身賽二連戰，澳洲展現他們有打進2019籃球世界杯四強實力。美、澳世界杯前熱身賽二連戰，澳洲打出來的是世界一級球隊戰力，出色戰術執行力、精準外線和近乎完美團隊合作，令美國隊防不勝防。澳洲後衛米爾斯在終場前決勝三分鐘裡，兩個三分球命中、一次上籃、一個中距離，三分鐘內連砍10分，第四節貢獻13分，成了美國男籃中止連勝狙擊手。

美國男籃在熱身賽首次對澳洲時還能輕鬆贏球，但想不到第二次交手就被找出弱點。 美聯社 分享 facebook

美國男籃遇上的問題和球隊打國際賽困境一直都一樣，不管是NBA一線球星還是二線球星組隊，美國隊都要面臨防守、籃板和戰術節奏三大挑戰。

1、防守：美澳熱身賽首戰美國隊在防守端就出現溝通和適應問題，老美不是不防守，而是守不住，加上NBA球員原本就需要重新適應國際賽、節奏、打法和風格，首戰美國隊已經出現「防守不夠到位」問題。

儘管首戰老美102：86擊敗澳洲，但美國隊教練波波維奇賽後還是強調，「我們必須在防守端做得更好」。國際賽90分是一個基本標，100分又是另一個高指標，當你的對手攻下90分，基本上你很危險，除非你的進攻、外線比對方更順手更火熱。一旦對手攻下100分，幾乎很難贏球。

防守不夠到位是美國男籃最先需要解決的問題，對澳洲的比賽失分接近100是很大的警訊。 美聯社 分享 facebook

2006世錦賽希臘四強賽對美國砍進101分，老美輸球。2019世界杯熱身賽，澳洲砍進98分，老美也很難贏。守不住，當然是最大關鍵。

2、籃板：澳洲首戰美國輸球，但籃板沒輸，助攻更好。次戰澳洲完美掌握禁區優勢，老美內線被澳洲狠狠「打爆」，澳洲中鋒博加特+巴恩斯完爆美國內線特納+普拉利+洛培茲。

3、節奏：國際賽打法、節奏跟NBA完全不同，國際賽節奏快慢鮮明，快到化戰術於無形，一個擋拆早早出手或發動攻擊，這種快速出手和簡單打法，NBA球員在防守端經常措手不及，來不及應變。

老美進攻節奏也會受困於國際賽「區域聯防」，業餘籃球區域聯防縮的更小，包夾更多更快，而且完全沒有防守三秒違例，場上空間被大幅壓縮，NBA球員的進攻、習慣、特長很容易被破解。

國際賽的區域聯防規則會讓很多擅長單打的NBA球星一時難以適應。 美聯社 分享 facebook

澳洲用更緊密、更有效率進攻+三分球剋制老美，老美儘管砍進足夠多分數(美國94：98澳洲)，但防守端跟不上澳洲戰術多層掩護+空手跑動接應，米爾斯的投籃和穩定性又有超水準發揮，老美只能在輸球中記取教訓，儘快做出修正調整。

美國男籃確實很可能在2019籃球世界杯輸球，每支球隊也都在想盡辦法擊敗美國。澳洲熱身賽擊敗美國，這場敗仗或許是美國在今年籃球世界杯最重要一場比賽，輸球+內線+防守問題，讓美國男籃更早看見自己，了解對手，有機會完成最大翻轉。