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NBA／格林、洛齊爾訪台 秀中文拉攏球迷

2019-08-26 21:24聯合報 記者曾思儒╱即時報導

今年夏天分別轉戰新東家的NBA球星格林和洛齊爾，今天展開快閃寶島行，兩人晚上7點現身東區的贊助商PUMA旗艦店，讓近百球迷尖叫聲不斷。

格林2013年就曾造訪台灣，相隔6年再度來台，才剛和暴龍隊一起打下隊史首冠的他一開口以中文的「你好」和球迷打招呼；剛以2年3000萬美元轉戰湖人隊的他笑說，回到西區目標就是在打一座總冠軍，現場球迷也紛紛以「湖人」的歡呼聲負荷。

洛齊爾生涯前4個球季都效力塞爾蒂克隊，今年夏天他以3年5670萬美元合約轉投黃蜂隊，在原本主力後衛華克加盟「綠衫軍」後成黃蜂「新一哥」，今天也有不少球迷穿著他「綠衫軍」時期球衣來見偶像。

兩人為贊助商相隔20年重返籃球市場展開亞洲行，剛從北京飛往台灣，格林還嘴甜說台灣球迷比北京更熱情，讓他感受到滿滿溫暖；洛齊爾也說，期待能在台北走一走，和球迷有更多互動。

身為品牌代言球星，兩人也稱職為新球鞋宣傳，洛齊爾開玩笑說，很高興現在拿到新球鞋都不用再自己掏錢包，「這一切也是經過非常多的努力才能獲得。」

格林也透露，自己很喜歡蒐集球鞋，「很高興現在都免費了。」他還分享，自己的戰靴除了場上的功能性，外觀也十分好搭配，私下穿搭也不會違和，一雙球鞋就能走天下。

兩人明天晚上還將到台北101水舞廣場，為品牌球鞋發表會站台。

格林（左）和洛齊爾一同來台為贊助商宣傳新款球鞋。記者侯永全／攝影
格林（左）和洛齊爾一同來台為贊助商宣傳新款球鞋。記者侯永全／攝影
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格林黃蜂湖人

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