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NBA／雷納德「省話一哥」 瑞佛斯：我想起賈奈特

2019-08-26 13:45聯合報 記者林宋以情╱即時報導

快艇教頭瑞佛斯表示，雷納德的惜字如金，讓他想起賈奈特。 美聯社
快艇教頭瑞佛斯表示，雷納德的惜字如金，讓他想起賈奈特。 美聯社
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一是聯盟明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard），一位是已退役前「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），球風迴異的兩名聯盟頂尖球星，在快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）眼中卻有相似特質，瑞佛斯表示，雷納德的惜字如金，讓他想起賈奈特，兩人都是屬於坐而言不如起而行的球星。

雷納德幫助多倫多暴龍奪下隊史首冠後，轉戰洛杉磯準備和喬治（Paul George）開疆闢土，快艇教頭瑞佛斯近日接受《波士頓環球報》（The Boston Globe）訪問，談起這位兩度總冠軍賽MVP，瑞佛斯不禁想起賈奈特。

「雷納德讓我想起賈奈特，一如他少話內斂，但他的一舉一動正是我們喜歡他的原因。」瑞佛斯表示，賈奈特的言行一致，說到做到，「就我的觀察，雷納德跟賈奈特很類似，坐而言不如起而行，這也是最棒的領袖。」

外界將快艇隊重點擺在雷納德、喬治兩大「雙槍」，但瑞佛斯指出，如何整合球隊，且球隊能夠齊心拚冠才是關鍵，而不能只仰賴超級球星，

「過去就有不少例子，即便有大咖球星還是會中箭落馬。」瑞佛斯說，球隊能不能拚冠，要看球隊是不是每晚都有想贏球的心態，以及了解拚冠背後所需付出的代價和承諾，「球隊必須一起成長，互相扶持，同心合作，做不到就免談。」

雷納德快艇喬治

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