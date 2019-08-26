NBA／快艇太強成箭靶 瑞佛斯：是好事

2019-08-26 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



快艇網羅雷納德與喬治兩大咖成聯盟頭號箭靶，快艇主帥瑞佛斯認為是好事。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯快艇隊在今夏補進兩大球星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George），還沒開季就被各隊視為頭號大敵；快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）對此表示，拚冠之路漫長，被各隊當靶是好事，督促球隊隨時做好準備。

五年拿下三冠的金州勇士隊，在球星杜蘭特（Kevin Durant）出走，射手湯普森（Klay Thompson）傷癒歸隊時程不明，率暴龍隊奪冠的雷納德則離開多倫多，選擇轉戰洛杉磯，而且湖人隊與火箭隊都有重磅補強，讓新球季進入戰國時代。

快艇隊在網羅雷納德與喬治，又續約貝佛利（Patrick Beverley），被各大網站看好，劍指隊史首冠，自然成為各隊的箭靶。

「被當箭靶是好事。」瑞佛斯分析，過去被當作頭號大敵的球隊，通常是尋求連霸的冠軍隊伍，2008年是塞爾蒂克，上季則是金州勇士，「但今年狀況有別以往，可以說是相對開放，因為去年奪冠的暴龍隊，陣中最頂尖球員已經走人。」

瑞佛斯指出，在相對開放的戰況，無論是湖人隊、勇士或是綠衫軍，甚至其他球隊都有機會拚冠，快艇自然也是其一，而這正是快艇隊需要的，「這可以讓我們學習到每晚都必須做好準備，在長期抗戰中，如果球隊能夠扛下壓力，就能替三月做好準備，反之要奪冠就很難。」