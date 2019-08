NBA／向眾傳奇球星看齊 哈登創單腳後撤步3分

「大鬍子」哈登休季苦練新招「單腳後撤步3分球」,影片在社群流傳,他期盼未來也有專屬自己的招牌動作。 歐新社 分享 facebook

傳奇球星諾維茨基(Dirk Nowitzki)有「金雞獨立」後仰跳投,賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)則有招牌天鉤,「大鬍子」哈登(James Harden)休季苦練新招「單腳後撤步3分球」,期盼未來也有專屬自己的招牌動作,流傳後世。

哈登日前單腳後撤步3分球影片,在社群媒體引發討論,哈登表示,目前還不確定新招會不會在新球季亮相,自己純粹希望在邁入聯盟第11個球季之際,用創造力為籃壇帶來新的刺激。

「無論籃球場上或商業,我總是不斷求進步,希望能夠擁有影響力。」在籃球場上,哈登選擇用開創新動作來詮釋,「每一年我都希望能更好,而不是千遍一律。總得想辦法有所成長。」

過去幾年,哈登的招牌後撤步引發年輕人仿效,新招單腳後撤步3分球,哈登也期盼有相同結果,他舉喬丹(Mike Jordan)的招牌後仰,諾維茨基以及賈霸為例。

哈登自許成為籃球場上的創造者和先鋒,過去就曾想像,公園打球的孩子用上他的招牌動作,「我希望我的後撤步也能如此歷久不衰,每當我造訪世界各地,有孩子對我說『我學會後撤步』,那是我最樂見的。」

James Harden gets up a one-legged 3-pointer 😯 #YooInMedia #OneLegChallenge



(via @ricohinesbball) pic.twitter.com/1b3UpqqGwV