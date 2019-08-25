NBA／向眾傳奇球星看齊 哈登創單腳後撤步3分

2019-08-25 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



「大鬍子」哈登休季苦練新招「單腳後撤步3分球」，影片在社群流傳，他期盼未來也有專屬自己的招牌動作。 歐新社 分享 facebook

傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）有「金雞獨立」後仰跳投，賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）則有招牌天鉤，「大鬍子」哈登（James Harden）休季苦練新招「單腳後撤步3分球」，期盼未來也有專屬自己的招牌動作，流傳後世。

哈登日前單腳後撤步3分球影片，在社群媒體引發討論，哈登表示，目前還不確定新招會不會在新球季亮相，自己純粹希望在邁入聯盟第11個球季之際，用創造力為籃壇帶來新的刺激。

「無論籃球場上或商業，我總是不斷求進步，希望能夠擁有影響力。」在籃球場上，哈登選擇用開創新動作來詮釋，「每一年我都希望能更好，而不是千遍一律。總得想辦法有所成長。」

過去幾年，哈登的招牌後撤步引發年輕人仿效，新招單腳後撤步3分球，哈登也期盼有相同結果，他舉喬丹（Mike Jordan）的招牌後仰，諾維茨基以及賈霸為例。

哈登自許成為籃球場上的創造者和先鋒，過去就曾想像，公園打球的孩子用上他的招牌動作，「我希望我的後撤步也能如此歷久不衰，每當我造訪世界各地，有孩子對我說『我學會後撤步』，那是我最樂見的。」