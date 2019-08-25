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NBA／盼孩子走出戶外 哈登捐24萬翻新球場

2019-08-25 12:48聯合報 記者林宋以情╱即時報導

哈登做公益，捐贈24萬美元（約台幣759.4萬元）回饋休士頓以及曾遭受颶風哈維肆...
哈登做公益，捐贈24萬美元（約台幣759.4萬元）回饋休士頓以及曾遭受颶風哈維肆虐地區，用以翻新室外球場。 新華社
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火箭隊球星哈登James Harden）昨日出席公益慈善活動，捐贈24萬美元（約台幣759.4萬元）回饋休士頓以及曾遭受颶風哈維肆虐地區，用以翻新室外球場，另捐出百部單車給孩童，除了希望孩子多走出戶外，少沉迷電玩，也期許自己場外也能善用影響力，成為名副其實的球星。

哈登昨日邀請休士頓市長特納（Sylvester Turner）出席JH-Town慈善周，談到自己最初發想慈善周的緣由，他表示自己每天起床都想著，如何才能成為傳奇球星，不僅是籃球場上，「另一方面，我也想著如何能夠影響世界？我了解到我必須場外也一致，從回饋社區做起。」

出身自洛杉磯的哈登，回憶自己的籃球夢，就是從街頭公園的籃球場開始，而現在的孩子也該擁有同樣的經驗，而非沉迷於電玩。

「現在已經是社群媒體世代，孩子們成天玩手機或打電玩，不再做戶外運動。」哈登表示，孩子應該走出戶外，翻新球場就是希望讓孩子有更多戶外選擇，「籃球場只是個開始，我的目標希望改善休士頓，讓它成為更好的城市。」

哈登選擇2017年曾遭受颶風哈維肆虐的地區做為第一站，希望為此地帶來正面能量和希望，「這只是一小步，但我們會從這裡出發。幾年後希望能夠改善整座城市。」

即將在休士頓度過第八年生涯，哈登說，「這座美麗的城市，這八年間接納擁抱我，是時候我該幫忙且所有回報。」

哈登哈維James Harden

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