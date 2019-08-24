NBA／成美國公民後改名 網友建議康特改叫厄文

2019-08-24 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



華克（左）與康特（右）加入塞爾蒂克。 美聯社 分享 facebook 土耳其中鋒康特（Enes Kanter）在今年夏天以自由球員身份與波士頓塞爾蒂克簽下兩年一千萬美元的合約，不過更讓他感到開心的是將在兩年後正式成為美國公民，而近日他在受訪時甚至表示，屆時不排除取一個美國名字，迎接人生的新階段。

身為土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的反對者，康特不僅遭到土耳其政府通緝，導致無法歸國，今年初他更因為害怕回到歐洲會遭到土耳其政府暗殺，而決定放棄跟隨前東家尼克前往倫敦比賽。

今年季後康特也從波特蘭轉戰到波士頓，不過相較於簽下新合約，他近日在接受美國媒體訪問時透露，對於將在兩年後取得美國公民身份感到更興奮，甚至希望為自己取一個新的名字，「實際上我再兩年就會成為美國公民，我正在考慮增加一個美國名字，但我還在思考這件事，不確定是不是會去做。」

而康特也在個人推特上發請了「徵名」活動，希望網友為他的新名字給意見，其中就有網友建議康特改名為前塞爾蒂克11號球衣主人厄文（Kyrie Irving），今年加入塞爾蒂克後，康特選擇了厄文的11號當作新背號，甚至還表示「希望成為沒有人再選擇這個號碼的原因」，也有網友建議他乾脆改名叫世界和平（Metta World Peace）。

康特也接著表示反對土耳其政府與總統厄多安的立場，至今也沒有絲毫動搖，「與獨裁者的作戰總是最艱辛的，但我總是充滿希望，我會努力為那些無助且無法發聲的人說話。」