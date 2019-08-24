NBA／無充足證據 聯盟、國王停止調查華頓性侵案

2019-08-24 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



華頓。 美聯社 分享 facebook 沙加緬度國王新任主帥華頓（Luke Walton）日前遭到前洛杉磯光譜體育台記者坦南特（Kelli Tennant）指控性侵，並由聯盟與國王攜手成立調查小組進行調查，不過今天聯盟與國王聯合發出聲明表示，由於性侵案證據不足，將停止對於華頓的調查。

坦南特在今年四月時對華頓提出民事訴訟，原因是華頓在五年前擔任勇士助教時期，坦南特為邀約華頓為她的新書寫推薦序，華頓卻藉故飯店中對她伸出魔爪，不但將她強壓在床上還強吻。

不過根據聯盟調查小組報告，在這此性侵案指控中並沒有足夠的證據證明華頓有性侵意圖，因此聯盟將結束對於華頓的調查，而華頓也透過聲明表示，將不會再對此事作出任何評論，「在球季開打前，我將會百分之百專注在國王的執教工作上，努力和這群傑出的球員和教練一起工作，我將不會再評論此事。」

事實上在今年七月，華頓就在法院中透過文件表示，坦南特的指控只是要吸引媒體的關注，會選擇在五年後才提起訴訟，全是因為坦南特辭去了兩份工作，生活上出現困難，而兩人過去也屬於「愉悅的接觸」。

而國王球團也另外發表了一份獨立聲明，強調華頓目前是球隊的主帥，將會全力支持他為球隊即將到來的賽季進行備戰，除非有新的證據，否則調查將不會重啟。