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NBA／願為冠軍當苦工 哈沃德傳將與湖人簽約

2019-08-24 08:46聯合報 記者劉肇育╱即時報導

在球隊中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）因左膝前十字韌帶傷勢恐面臨賽季報銷後，洛杉磯湖人近來積極進行中鋒替代人選的測試，其中「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）在今天就傳出已與曼菲斯灰熊達成合約買斷協議，並在與湖人高層及戴維斯（Anthony Davis）會談後，可望與湖人簽下一年的非保障合約。

湖人本周在拉斯維加斯舉行球隊中鋒的試訓，包括哈沃德與諾亞（Joakim Noah）都陸續接受測試，而今天也傳出哈沃德在與湖人球團高層、教練團以及球員陸續會談後，拍胸脯保證將會盡全力對球隊做出貢獻，全力輔佐詹姆斯（LeBron James）與戴維斯兩大球星，讓雙方可望簽下一張一年價值260萬美元的非保障合約，重新披上湖人戰袍。

據美國媒體報導，哈沃德在這次試訓中向湖人展現自己的背傷已無大礙，且這個夏天他還一口氣減重了25磅，準備以更好的狀態來迎接新賽季，不過哈沃德能加入湖人的關鍵，則在於他成功說服了湖人高層以及戴維斯，表示願意為了奪得冠軍扛下球隊的籃板與防守工作。

身為昔日聯盟第一中鋒，哈沃德曾在2012-13賽季代表湖人出賽76場，繳出平均17.1分12.4籃板2.4阻攻的數據，他在球季結束後以自由球員身份加入火箭，並在2016年回到家鄉亞特蘭大效力老鷹，但卻因為與教練和隊友的相處不佳，以及場上態度問題不斷遭到交易，甚至因此失去舞台。

湖人哈沃德戴維斯

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