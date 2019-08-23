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NBA／愛打小白球原因 柯瑞：助精神上遠離塵囂

2019-08-23 11:19聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

柯瑞愛打高球。 美聯社
柯瑞愛打高球。 美聯社
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金州勇士球星「咖哩小子」柯瑞（Steph Curry）愛打小白球眾所皆知，而他近日接受採訪，談到自己對高爾夫球這項運動的熱愛，他說：「這是一項非常優雅的運動，能讓你感覺到精神的平和，同時你也能參與競爭。」

日前柯瑞才宣布要贊助美國哈沃德大學（Howard University）開設高球培訓計畫，成立隊史首支男、女高球隊，並承諾未來六年都會提供資金，且據了解投入金額可能破百萬美元。

柯瑞說：「和哈沃德大學的合作，為他們的高爾夫運動員提供獎學金，幫助他們接受教育，對於成為這段旅程中的一份子，我感到萬分激動。」

「我一直覺得我不只是一位籃球員，籃球一直是我的一部份，但當你拿到總冠軍、成為MVP後，你的視野和資源都更加寬闊了，有了在場外擴大影響力的基礎。」柯瑞認為，在這樣的基礎下，只要你願意實踐就可以帶來改變，「在這時代不僅是我們說了什麼、做了什麼，更關鍵的是我們如何幫助人們。」

而除了籃球外，柯瑞最愛的運動就是打高球，他說因為高球是一項非常優雅的運動，除了能讓精神感到平和外，同時也擁有競爭的感覺，「精神上遠離塵囂，做你真正享受的事情，和有著相同興趣喜好的人結伴同遊。」

柯瑞高爾夫哈沃德

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