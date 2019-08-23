勇士最艱辛的一次開季 考驗柯瑞獨自帶隊能力

今夏衛冕失利的勇士，在新賽季將面臨近五年來最大的陣容變動。原上賽季以五星連線為號召的名單，也在卡珍斯(DeMarcus Cousins)傷後回歸身手不如預期，而其實鮮少有真正連線機會，加上把季初也有傷勢困擾的柯瑞(Stephen Curry)，同樣把因傷僅出賽66場例行賽的格林(Draymond Green)也算進來，球星們輪流受傷，雖然球隊整體戰力還是強大到足以打進總冠軍賽，但是五星同時連線帶來的效益只能稱雷聲大雨點小。

勇士華麗無雙的五星陣容在短短的一季之後就成為歷史，世事果真難以預料。 歐新社資料照片 分享 facebook

新生版勇士 豪華陣容不再

放眼新賽季勇士的陣容當中，豪華陣容不再，還得擔心究竟在在西區軍備競賽激烈，充斥著雙球星搭檔的環境中，新生的年輕版勇士，要如何在聯盟中追逐著頂級勁旅的行列。大幅度的陣容變動，首當其衝失去連兩屆總冠軍賽MVP，死神杜蘭特的奧援，無疑影響最深。

而屢次在關鍵時刻建功的老將伊古達拉(Andre Iguodala)也是球隊為了布局，而含淚放掉的全能前鋒，加上過去5年從板凳上提供組織經驗與得分挹注的李文斯頓(Shaun Livingston)也被勇士裁掉。

少了杜蘭特(中)會讓勇士相當頭痛但還不至於完蛋，畢竟以前奪冠時本來就沒有他，現在連招牌老班底伊古達拉(左)和李文斯頓(右)也一起離開，勇士在新球季勢必要有很大的調整。 歐新社資料照片 分享 facebook

光是上列三人對球隊不管是數據上的幫助或者是無形中讓球隊在攻防兩端更順暢的貢獻，他們的離隊已造成教練團調度上很大的困難。多家外媒皆認為勇士不再像過去那麼強大，西區將迎向百家爭鳴、改朝換代的時刻。而新賽季浪花兄弟肯定大半時間缺一角，只靠著柯瑞單核心運轉的勇士能打出甚麼樣的成績，著實考驗他的領導能力。

柯瑞獨自帶隊 必需開創新格局

柯瑞必須走出新格局，去適應三個球季以來首度沒有杜蘭特分擔進攻責任的風貌。並在缺乏湯普森(Klay Thompson)人來瘋的火力加持後，柯瑞要如何率領這批大幅走馬換將，更年輕，但缺少經驗的隊友們，快速地走過磨合期，打出過去幾年的招牌球風，將是主帥柯爾(Steve Kerr)和柯瑞最傷腦筋的課題。

板凳深度過去一直是勇士最引以為傲的話題，但其實上季替補陣容當中就時常出現得分當機的情況產生，陣容深度是一年比一年遞減。直到今年，連貝爾(Jordan Bell)、卡珍斯(DeMarcus Cousins)、瓊斯(Damian Jones)、伯加特(Andrew Bogut)、傑雷科(Jonas Jerebko)接連離隊，球隊的內線輪替，大賽經驗皆頓時出現大麻煩。

面對前所未有的大換血，以及湯普森的高掛免戰牌，總教練柯爾(右)和主將柯瑞(左)在新球季開始將會異常辛苦，有很多工作要做。 歐新社資料照片 分享 facebook

球團續約了上季季後賽表現出色的23歲中前鋒魯尼(Kevon Looney)，加上來自國王26歲的中鋒考利史坦(Willie Cauley-Stein)，搭配今夏提前以4年一億美元續約的格林，加上來自老鷹，22歲的前鋒史伯曼(Omari Spellman)，這可能就是新賽季較明朗的主要輪值。很明顯的，這樣的內線強度、高度並不是頂級，所幸勇士主打運動戰，需要的是靈活，移動速度快，或者具備投籃射程的禁區球員。

柯瑞在失去杜蘭特與湯普森兩大進攻點的傳球優先選項後，和格林也很難打出具有長效威脅的兩人小組球風。 因為格林在陣中發揮最好的定位多半是抓下籃板後直接策動防守反擊，或是在半場系統戰中作為中繼傳接球、策應助攻、掩護的角色。 格林的作用是讓球隊更多人參與、融入到進攻體系，而在防守端則是用他的激情去感染隊友。

在這前提下，將扛下禁區責任的考利史坦會成為很關鍵角色。26歲的他在國王始終打的不上不下，他的體能天賦是絕對沒問題，但是解讀球賽的判斷與防守經驗實在還有得磨。柯瑞如何和這名尚有開發潛能的長人搭配打擋拆，格林又如何教導考利史坦於攻守兩端提供更多幫助，他的成長曲線將左右勇士連結整個攻守體系的強度。

勇士需要考利史坦扮演重要的角色，但他是否能融入勇士隊形之中，可能需要勇士更多球員的幫助。 歐新社資料照片 分享 facebook

不僅是禁區，側翼方面缺乏進攻選項不說，經驗上將有更大落差，將以麥克金尼(Alfonzo McKinnie)等角色球員為主，培養新人為輔，所幸近年勇士挖掘璞玉、培養新人的能耐還算不錯，就慢慢期待有誰能成為下一位竄出的黑馬戰力了。

如何分享球權 有待柯瑞與羅素打出默契

勇士本來就是柯瑞的球隊，即便杜蘭特在陣中之時，也曾傳出杜蘭特陣營不滿球團偏心的定位。而現在呢，柯瑞的後場組合搭檔要從不佔球權的湯普森換成擅長一球在手的羅素(D'Angelo Russell)。柯瑞如何去突破自己的風格，能在有球和無球狀態中轉換，並將兩人的價值最大化，也是他新球季一個新的課題。

因杜蘭特轉投籃網而促成羅素加盟勇士。在湯普森缺陣之際，能獲得上季出勤81場，場均21.1分7助攻的籃網一哥羅素，可說是勇士今夏最重要的補強。年僅23歲的羅素能跟在柯瑞身邊有助於他的成長，但是兩人都需要持球的風格，將考驗著如何調配主導進攻的次數、時機，柯瑞又如何幫助羅素適應勇士體系，這都不是一時半刻能得到的答案，透過以戰養戰，才有辦法實際地找出實戰中兩人搭檔的節奏與默契。

柯瑞(左)剛跟杜蘭特合作時，兩人都肯做出讓步與犧牲，勇士很快就上軌道，但年輕的羅素(右)是否能有同樣的智慧與球技能跟上柯瑞的腳步，這將會是很大的問號？ 歐新社資料照片 分享 facebook

新球季的勇士要闖進季後賽應該仍不是問題，但大幅變動的年輕化陣容，在開季前一個月可能會有很艱辛的開局，每一步棋考驗著教練團與球隊領袖柯瑞的帶隊能力。

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