NBA／不捨李文斯頓離隊 柯爾盼他將來能重返球團

2019-08-22 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



李文斯頓。 美聯社 分享 facebook 上季尋求三連霸失利的金州勇士，在今年夏天面臨陣容「大風吹」，過去曾幫助球隊奪冠的一些球員陸續離隊，其中包含33歲的李文斯頓（Shaun Livingston），主帥柯爾（Steve Kerr）表示，能預料到李文斯頓的離隊，但也希望將來與他用其他方式再續前緣。

談到李文斯特在球季結束後遭勇士裁掉， 柯爾説：「這是我們能夠預料到的事情，因為他的年齡和合約情況，我已經有了心理準備。但從領導力層面而言，失去他是巨大的損失。」

科爾表示，李文斯特是在任何情況下都想和他待在一起的人，「他很風趣、聰明、謙遜，是個好人同時也是出色的球員和隊友，我無法告訴你，和他相處的五年有多開心。」

李文斯頓是在2004年選秀會被首輪被快艇隊挑中，3個賽季後轉往洛城發展，但因嚴重傷害於2007-08賽季報銷，之後轉戰熱火隊、雷霆隊、巫師隊、山貓隊（黃蜂隊前身）、公鹿隊、騎士隊和籃網隊等隊，2014年來到勇士。

目前李文斯頓還在尋覓下一站，不過也有人猜測他可能選擇宣布退休，若是他選擇退役，科爾表示，能夠預想到李文斯頓會以某種身分出現在勇士。

柯爾說：「我希望他能在球團中工作很多年，如果我們有機會這樣做，那這就是我們的計畫，現在他不得不離隊，獲得一些自由，在他決定下一步計畫前，現在就好好享受與家人的相處時光。」