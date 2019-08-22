親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

鎮壓「反殖民騷亂」？印尼軍隊進駐西巴布亞省

接待日本賓客遲到25分鐘挨轟 韓國瑜：日方都諒解

運動筆記My Running Journey | Furby#1戀心在弓鞋
健行筆記基隆/和平島環山步道桃園。草漯沙丘 ∣桃園也有撒哈拉沙漠ig打卡熱門景點
NBA芝加哥公牛三大好球 (2018-19賽季)五大灌籃封阻 (2018-19賽季)

NBA／不捨李文斯頓離隊 柯爾盼他將來能重返球團

2019-08-22 12:20聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

李文斯頓。 美聯社
李文斯頓。 美聯社
分享
上季尋求三連霸失利的金州勇士，在今年夏天面臨陣容「大風吹」，過去曾幫助球隊奪冠的一些球員陸續離隊，其中包含33歲的李文斯頓（Shaun Livingston），主帥柯爾（Steve Kerr）表示，能預料到李文斯頓的離隊，但也希望將來與他用其他方式再續前緣。

談到李文斯特在球季結束後遭勇士裁掉， 柯爾説：「這是我們能夠預料到的事情，因為他的年齡和合約情況，我已經有了心理準備。但從領導力層面而言，失去他是巨大的損失。」

科爾表示，李文斯特是在任何情況下都想和他待在一起的人，「他很風趣、聰明、謙遜，是個好人同時也是出色的球員和隊友，我無法告訴你，和他相處的五年有多開心。」

李文斯頓是在2004年選秀會被首輪被快艇隊挑中，3個賽季後轉往洛城發展，但因嚴重傷害於2007-08賽季報銷，之後轉戰熱火隊、雷霆隊、巫師隊、山貓隊（黃蜂隊前身）、公鹿隊、騎士隊和籃網隊等隊，2014年來到勇士。

目前李文斯頓還在尋覓下一站，不過也有人猜測他可能選擇宣布退休，若是他選擇退役，科爾表示，能夠預想到李文斯頓會以某種身分出現在勇士。

柯爾說：「我希望他能在球團中工作很多年，如果我們有機會這樣做，那這就是我們的計畫，現在他不得不離隊，獲得一些自由，在他決定下一步計畫前，現在就好好享受與家人的相處時光。」

勇士柯爾快艇

相關新聞

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

NBA／錯失年度MVP 哈登自許：新球季將變更好

2019-08-22 09:33

NBA／秀後撤步與金雞獨立跳投 西蒙斯展現球技大提升

2019-08-22 13:00

NBA／快艇和巫師迎新「聲」畢拉普斯 、巴特勒任球評

2019-08-22 11:29

NBA／婉拒巫師3年合約？消息人士曝比爾考慮加盟熱火

2019-08-22 11:20

NBA／雷納德回饋洛杉磯 送100萬個書包給學童

2019-08-22 10:57

NBA／張伯倫83歲冥誕 詹姆斯：他可統治任何時代

2019-08-22 10:16

NBA／幫助貧寒學童 雷納德捐贈百萬個書包

2019-08-21 17:25

NBA／頭號靶子軍 上海大鯊魚過招火箭、快艇

2019-08-21 17:10

NBA／看好哈沃德貢獻 柏金斯：湖人需要他

2019-08-21 15:00

NBA／重回恩師懷抱 泰隆魯任快艇首席助教

2019-08-21 14:37

NBA／洛城雙強對決 皮朋看好快艇勝出

2019-08-21 12:56

NBA／助老鷹未來步正軌有功 總管獲升職與延約

2019-08-21 11:50

NBA／湖人評估身手 洛城試訓哈沃德等3人

2019-08-21 09:37

NBA電玩都有女籃了 場上何時會有女總教練？

2019-08-21 07:00

陣容比2004年還要更弱 美國男籃會完蛋嗎？

2019-08-20 07:00

狀元、榜眼齊聚活塞 羅斯、畢斯利峰迴路轉生涯

2019-08-16 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34

新賽季強敵環伺 拓荒者大換血後更難樂觀

2019-08-09 07:00

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

羅賓森vs.尤英 誰是更強大的中鋒？

2019-08-05 07:00

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-08-04 17:35

大金錢時代來臨 今夏頂薪簽約各自暗藏玄機

2019-08-04 11:15

席亞康接棒北境之王 暴龍新球季還是一尾活龍

2019-08-02 07:00

賺錢快、花錢更快 球員一退休就容易破產

2019-08-01 07:00

新賽季大爆發球星 柯瑞、保羅、泰托姆排名前三

2019-07-31 07:00

鞠躬盡瘁11年 衛少把愛留給奧克拉荷馬

2019-07-30 07:00

核彈級後場搭檔 火箭下季能否西區突圍？

2019-07-27 13:30

魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00

保羅仍是一張王牌 雷霆有望迎接「新生」

2019-07-25 07:00

哈登歐洲步、柯瑞大號3分 小孩應該提早學嗎？

2019-07-24 07:00

勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

2019-07-23 07:00
看更多

熱門文章

世羽賽／重返球后開紅盤 戴資穎直落2闖關

2019-08-21 20:34

若轉戰中國創生涯第二春 馬布瑞看好林書豪效應

2019-08-22 10:50

NBA／張伯倫83歲冥誕 詹姆斯：他可統治任何時代

2019-08-22 10:16

中職／記得第一金剛嗎？淒慘程度遠超過獅隊

2019-08-21 15:01

世籃賽／拿合約逼迫米爾斯 波總稱握有澳洲戰術

2019-08-21 16:21

日職／王柏融3支0 火腿5失誤6：11不敵西武

2019-08-21 20:30

就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

2019-08-22 07:00

NBA／幫助貧寒學童 雷納德捐贈百萬個書包

2019-08-21 17:25

日職／猛牛青年投手王國成形 張奕、榊原翼在列

2019-08-22 07:00

NBA／洛城雙強對決 皮朋看好快艇勝出

2019-08-21 12:56

MLB／棒打龍頭洋基 運動家超車光芒登外卡第2

2019-08-21 17:07

中職／相隔31年返威廉波特 馮勝賢將任開球嘉賓

2019-08-22 09:04

NBA／頭號靶子軍 上海大鯊魚過招火箭、快艇

2019-08-21 17:10

MLB／166勝超越道奇傳奇左投 克蕭保持謙遜

2019-08-21 17:49

MLB／威廉波特結緣 王維中15年後相認普洛法

2019-08-21 15:55

世羽賽／球后出局 小戴再闖2關有望重回世界第1

2019-08-21 23:53

世羽賽／周天成速闖關 男單16強就位

2019-08-21 16:36

SBL／曾獲總冠軍賽MVP 蘇翊傑宣布退役

2019-08-21 14:11

世羽賽／林丹第2輪出局生涯最慘 抱怨賽程不公

2019-08-21 16:46

日職／王柏融復出陷入低潮 火腿快在洋聯墊底了

2019-08-21 20:50

MLB／賈吉不再反方向開砲 本季順向首轟出爐

2019-08-21 16:13

世籃賽／波總讚澳洲是勁敵 美國隊移訓也交心

2019-08-21 15:18

靈異棒球／貝比魯斯的鬼魂 讓人嘖嘖稱奇

2019-08-22 07:00

日職／張奕迎戰柳田悠岐 生涯對決最高薪球員

2019-08-21 17:18

SBL／蘇翊傑結束球員生涯 最難割捨球迷喝采

2019-08-21 14:57

MiLB／王建民場邊看 江少慶5局好投收第8勝

2019-08-22 11:22

MLB／2名前大聯盟球員涉嫌販毒 雙雙被捕入獄

2019-08-21 15:41

世羽賽／戴資穎周天成估晚上8時出賽 搶8強門票

2019-08-22 08:29

MLB／滑壘滑到褲子掉 貝林格：好險拉鍊有拉

2019-08-22 08:08

MiLB／王維中投1局失1分 宋文華3局好投奪勝

2019-08-21 16:21

SBL／台藝四少繳交報名表 選秀會累計18人參選

2019-08-21 19:03

NBA／婉拒巫師3年合約？消息人士曝比爾考慮加盟熱火

2019-08-22 11:20

NBA／錯失年度MVP 哈登自許：新球季將變更好

2019-08-22 09:33

NBA／重回恩師懷抱 泰隆魯任快艇首席助教

2019-08-21 14:37

中職／兄弟簽妥4名新人 第2輪魏碩成簽約金380萬

2019-08-21 19:08

MLB／紅人與海盜愛打架 托瑞找兩隊教頭聊一聊

2019-08-22 08:08

NBA／不捨李文斯頓離隊 柯爾盼他將來能重返球團

2019-08-22 12:20

龍舟／中華隊擊敗中國 世錦賽2000公尺奪金

2019-08-21 21:04

中職／林安可致勝一擊 助獅終止3連敗

2019-08-21 23:48

MLB／被點名飯碗有危機 紅襪總裁：我很驚訝

2019-08-22 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top