NBA／婉拒巫師3年合約？消息人士曝比爾考慮加盟熱火

2019-08-22 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



比爾。 路透 分享 facebook 華盛頓巫師將傾力留下明星後衛比爾（Bradley Beal），端出3年1.11億美元（約新台幣34.4億元）頂薪續約提案，就等他點頭簽字；不過至今未收到比爾的回覆，他的經紀人也表示沒有最新消息；根據消息人士透露，若是比爾在2021年夏天成為自由球員，他會認真考慮加盟熱火。

目前比爾與巫師的合約還有兩年，今年七月球團就想要續約，不過目前未收到比爾的回覆，他的經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）表示，目前沒有新消息。

上季比爾打出生涯代表作，場均出賽36.9分鐘，繳出25.6分、5.5助攻和1.5抄截，不過明星搭檔沃爾（John Wall）因跟腱動刀仍在養傷，單靠比爾難以撐起大勢，最終以32勝50負的戰績排名東區第11名，無緣季後賽，也傳出他有意出走華盛頓。

根據外媒報導，一名知情人士透露，如果比爾在2021年夏天成為自由球員，他將會認真考慮加盟熱火。之前也有消息傳出，在尋求先簽後換得到巴特勒（Jimmy Butler）的交易時，熱火一度接洽巫師商討換取比爾的可能性，且願意支付健康狀況拉警報的沃爾剩餘的4年1億7200萬美元合約。