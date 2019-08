NBA／張伯倫83歲冥誕 詹姆斯：他可統治任何時代

NBA傳奇球星張伯倫。 資料照(美聯社) 分享 facebook 今年10月將是NBA傳奇球星張伯倫(Wilton Chamberlain)逝世滿20年,8月21日是他的冥誕,洛杉磯湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)轉發一則關於張伯倫職業生涯經典數據的貼文,向他祝賀並誇讚以張伯倫的運動能力,可以統治任何時代。

張伯倫出生於1936年8月21日,在NBA生涯14季寫下不少紀錄,他在1973年退役後轉任教練,並在五年後入選籃球名人堂,而他在1999年10月12日、63歲時因心臟衰竭在家中病逝。

今天是美國時間21日,是張伯倫83歲冥誕,詹姆斯特別透過推特向前輩致敬,他在推特上轉發了一則關於張伯倫職業生涯經典數據的文章,祝賀他生日快樂,詹姆斯並寫道:「絕對的野獸,變態的運動能力,他將會統治任何時代。」

而他也在職業生涯中拿下兩市NBA總冠軍、四次年度MVP、七次入選NBA最佳陣容及13次入選全明星賽,此外他還創下不少紀錄,包含在單場比賽得到100分及抓下55個籃板等。

去年詹姆斯生涯總得分超越了張伯倫的31419分,當時詹姆斯就曾表示對張伯倫有著很深的敬意,「和歐尼爾(Shaquille O'Neal)一樣,他是歷史上最有統治力的球員之一,也是湖人隊史上最偉大球員之一,單場得到100分,他是最偉大的得分手和籃板手之一,那個時代的人們,從未再見過像他那樣的球員。」

HBD WILT!



◾️ HS 3-GM stretch: 74, 78, 90

◾️ College Debut: 42 PTS, 29 REB

◾️ NBA Rookie: Avg 38 PTS, 27 REB

◾️ 3rd Season: Avg 50 PTS, 26 REB

◾️ 1962: Avg 48.53 MINS a GM

◾️ Only center to lead NBA in AST

◾️ Never fouled out of a GM

◾️ Nets offered him a contract at age 50 pic.twitter.com/k7gkyKVXOJ