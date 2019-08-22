NBA／張伯倫83歲冥誕 詹姆斯：他可統治任何時代

2019-08-22 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



NBA傳奇球星張伯倫。 資料照(美聯社) 分享 facebook 今年10月將是NBA傳奇球星張伯倫（Wilton Chamberlain）逝世滿20年，8月21日是他的冥誕，洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）轉發一則關於張伯倫職業生涯經典數據的貼文，向他祝賀並誇讚以張伯倫的運動能力，可以統治任何時代。

張伯倫出生於1936年8月21日，在NBA生涯14季寫下不少紀錄，他在1973年退役後轉任教練，並在五年後入選籃球名人堂，而他在1999年10月12日、63歲時因心臟衰竭在家中病逝。

今天是美國時間21日，是張伯倫83歲冥誕，詹姆斯特別透過推特向前輩致敬，他在推特上轉發了一則關於張伯倫職業生涯經典數據的文章，祝賀他生日快樂，詹姆斯並寫道：「絕對的野獸，變態的運動能力，他將會統治任何時代。」

而他也在職業生涯中拿下兩市NBA總冠軍、四次年度MVP、七次入選NBA最佳陣容及13次入選全明星賽，此外他還創下不少紀錄，包含在單場比賽得到100分及抓下55個籃板等。

去年詹姆斯生涯總得分超越了張伯倫的31419分，當時詹姆斯就曾表示對張伯倫有著很深的敬意，「和歐尼爾（Shaquille O'Neal）一樣，他是歷史上最有統治力的球員之一，也是湖人隊史上最偉大球員之一，單場得到100分，他是最偉大的得分手和籃板手之一，那個時代的人們，從未再見過像他那樣的球員。」