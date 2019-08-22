NBA／錯失年度MVP 哈登自許：新球季將變更好

2019-08-22 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



哈登。 新華社 分享 facebook 連續兩年在西區季後賽遭金州勇士擋下，休士頓火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）蟬聯年度MVP美夢也被公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）奪走，近日他上廣播節目談到此事，附和主持人所說的「政治說」，不過他仍轉念自我激勵，「我能控制的就是在新球季回來時變得更好。」

哈登作客廣播節目《 97.9 The Box》時與主持人談到上季沒能完成年度MVP連霸，主持人稱這一切都是聯盟政治操弄下的結果，哈登回應説：「我跟你感覺一樣，這是前所未聞的事，我相信即使我退役了，人們也會繼續討論這件事。」

「這超出我的控制範圍，一旦媒體在球季初製造出某人的觀點後，他們就會堅持這樣的點，並持續整季。」雖然哈登認為自己的獎項是受到「外力」干擾才丟掉，仍正面看待此事，「我不會談論其中的細節，但我能做的事就是控制我的表現，上了場就是拿出高水準、做我該做的事。」

哈登認為上個賽季自己表現仍超過很多聯盟的球員，外界都關注自己會得到幾分，對於新球季目標，哈登肯定的回答：「就只有一個，那就是總冠軍。」且他也不在乎在西區冠軍賽碰上哪支球隊。

「你知道為什麼嗎？因為我們專注於自己，我們球隊非常有天賦、很棒，我們不關注其他球隊，只專注於我們可以控制什麼、盡力做到最好，無論我們要對上誰，那就來吧！」

火箭從2012-13年球季起連續七年打進季後賽，前兩年止步首輪，近五年中有四次遭勇士擋下，「毫無疑問的你要稱讚勇士，他們可說是有史以來最好的球隊之一，我們連續被他們淘汰，但並沒有放棄，每個球季我們都在找進步的方法，現在就如同我所說，我們不會停下前進的腳步。」