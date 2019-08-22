就此認輸或最後救贖？ 魔獸回鍋湖人的可能結局

曾經的選秀狀元，生涯八次入選全明星賽，五度聯盟第一隊，五度籃板王，三度年度最佳防守球員，兩度阻攻王，這樣的身手和資歷，配上211公分的身高和33歲的年紀，在NBA卻已經乏人問津。

曾幾何時，哈沃德從炙手可熱的第一中鋒，變成沒球可打的過氣球星。曾經是聯盟招牌的笑容和輕鬆搞笑的個性，現在成了漫不經心的表徵和不夠成熟的質疑；曾經快到不可思議的起跳的速度和防守厚度，已經被過去的大小傷勢給消磨大半。之前中距離和罰球不準的問題可以因為人氣破表而被忽略，現在都成了讓人無法接受的致命缺點和毛病。除了揮之不去的傷病和充滿罩門的球技之外，現在的哈沃德還從球隊的開心果，變成了休息室裡的大毒瘤。

曾經的第一中鋒、超級人氣王，哈沃德才不過33歲就淪落到乏人問津的地步，不知道樂觀如他要是遇到林書豪會不會相擁而泣。 歐新社資料照片 分享 facebook

而當今年夏天的自由球員市場漸近尾聲之際，傳出湖人有意找哈沃德回鍋，以填補中鋒卡珍斯因傷報銷造成的戰力缺口。他若是真的重回洛城，無論結局是好是壞，對哈沃德來說都有著生涯發展的指標意義。

從2004年以高中生之姿搶下選秀狀元以來，哈沃德在奧蘭多魔術的那些年可說是少年得志，除了拿下生涯大部份的重要獎項之外，也打進了冠軍決賽，但沒想到他離開奧蘭多的場面會這麼難看。在種種流言及耳語紛擾之中，哈沃德在2012年的八月被交易到洛杉磯，原本以為他將和布萊恩聯手搶冠，沒想到他之後的發展卻是一路下滑。

那時哈沃德到洛城，即使才剛從背傷手術復出，但他全力拚搏，全季只因傷缺席了六場比賽，只是過程和結果都不好。不僅球隊戰績不如預期，在季後賽第一輪就出局，幾次具有爭議性的發言被洛城媒體放大炒作之後，個人形象也開始下滑，最終全季的得分表現也跌落到近六年最低。他打得不開心，即使湖人提出五年一億一千八百萬的合約留人，他仍是決定前往休士頓。

布萊恩(右)、奈許(中)、哈沃德(左)還有加索四大超級球星聯手，當年的聲勢會輸現在詹皇和戴維斯多少？但結果卻是遠遠不如預期。 歐新社資料照片 分享 facebook

在火箭和哈登合作三年宣告失敗之後，接下來三年哈沃德換了三支球隊，最後被交易到灰熊，並且盛傳會立刻被裁掉。從此來看，當年的湖人無疑是哈沃德輝煌生涯的轉捩點，多年後他若能在同一個城市扭轉個人的頹勢，將是一個救贖自己的機會，若是失敗，他恐怕得就此認輸，離開NBA。

不過，自從湖人與哈沃德有合作可能的消息傳出之後，各方唱衰的聲音就一直沒停過。有人說，哈沃德身體的傷還有未爆彈，去了也只是上不了場的板凳；也有人說，他的打法無法融入湖人，對詹姆斯及AD戴維斯的雙核心體系沒有幫助；更有人說，哈沃德的心態一直有問題，湖人的球隊氣氛會被他給搞垮。

卡珍斯的再次倒下，為哈沃德開了一扇窗，但他想藉此回到湖人球場也還沒有那麼樂觀，反對他加入的聲浪也是不斷。 美聯社資料照片 分享 facebook

每一家的說法都有道理，每一個人的擔心都其來自，然而數據顯示，之前的他在黃蜂先發了81場比賽，差一場就全勤出賽，而16.6分及12.5籃板的成績，幾乎是聯盟中前三名頂尖長人的水準。上季他雖然只在巫師打了九場比賽，但經過去年的手術之後，他已經休養了大半年的時間，身體的基本狀況應該不差，只是和所有人一樣都需要開季前的調整。而才在今年夏天，哈沃德在接受媒體專訪時就表示過去種種已如昨日死，說自己不再是過去那個自大的哈沃德，試著扭轉眾家總經理和球迷對他的認知。這些訊息，似乎仍讓哈沃德有一絲希望在湖人重新找回自己的地位。

如果從「回家」的意義來看，過往哈沃德回家的經驗都不太好。像是2016年他回到出生地的亞特蘭大，只打了一個球季就被交易出去。往前一點，2013年他前進休士頓的時候，也被視為回到深具傳統的「中鋒之家」，準備承接從海耶斯、馬龍、歐拉朱旺到姚明一路傳下來的中鋒火炬，結果也是黯然離開。而哈沃德在替老鷹隊打球的時候，曾在2017年花了一百七十五萬美元買下洛杉磯近郊的房子，他若回到湖人，也將是一次回家之旅。

哈沃德(右)到火箭隊的後表現同樣是讓人失望，反而是讓哈登(左)的打法受限。 歐新社資料照片 分享 facebook

這次回家之旅若是成真，對於早已不是鎂光燈焦點的哈沃德來說，將是生涯的最後一搏。很少人看好他能復活，更沒有人認為他能重新成為聯盟的一線明星。然而，在歷經大起大落，嚐盡人情冷暖和各種身體病痛的折磨之後，哈沃德若能在七年前跌倒的地方再站起來，甚至在這裡找回這七年來都找不到的歸屬感，將會是新球季一個令人期待的故事線。

有意思的是，哈沃德在湖人的那一年，剛好也是湖人近年來最後一次打進季後賽。若是他真的能和詹姆斯一起把湖人帶回睽違七年的季後賽，那將會是哈沃德個人名聲的最後救贖。

也因此在眾人開始討論哈沃德重回湖人的可能性時，有人立刻把當年麥當勞找他和詹姆斯搭檔代言的廣告給翻出來。那是在2010年，哈沃德才剛史無前例地連續三年拿下年度最佳防守球員獎，聲勢正是如日中天，兩人聯手重演1993年由大鳥柏德和飛人喬丹合作的經典廣告。

經過了快十年，當年的一時瑜亮已不可同日而語，當今的詹皇還撐得起喬丹籃球大帝的稱號，但魔獸卻早已差大鳥很遠。哈沃德和詹姆斯這兩個最強的高中生雖然都老了，卻是第一次有可能在同一隊打球。兩人的合作會有什麼樣的結果，就看湖人是不是會賭這一把，而哈沃德又將如何在場內外呈現出不一樣的自己了。