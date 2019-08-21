世籃賽／拿合約逼迫米爾斯 波總稱握有澳洲戰術

2019-08-21 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



馬刺主帥波波維奇。 截圖自@USA Basketball推特 分享 facebook

美國男籃將在明天與澳洲國家隊進行世界盃男籃熱身賽，其中美國隊總教練、馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）在今天就開玩笑表示，自己已拿合約逼迫效力澳洲的子弟兵米爾斯（Patty Mills）交出澳洲隊的戰術與比賽計畫。

美國男籃這次前往澳洲移訓將與澳洲與加拿大國家隊進行三場熱身賽，其中與澳洲隊的首場比賽將在明天登場，而這次澳洲陣中雖然少了七六人西蒙斯（Ben Simmons），但仍匯集了伯加特（Andrew Bogut）、米爾斯、拜恩斯（Aron Baynes）、戴拉維多法（Matthew Dellavedova）等NBA球員，實力不容小覷。

其中米爾斯這次不僅要與馬刺小老弟懷特（Derrick White）在場上對壘，更將與總教練波波維奇分庭抗禮，讓波波維奇開玩笑表示，自己早就拿合約威脅米爾斯交出澳洲隊比賽計畫，「他昨天就把比賽計畫送到我這了，因為我拿不到的話，我就要用合約威脅他，結果他就自己雙手奉上了，雖然這讓（澳洲總教練）雷曼尼斯（Andrej Lemanis）不滿，但我已經把資料都影印給球員了。」

而這次美國隊唯一的馬刺球員懷特，很有可能擠進最後12人名單，波波維奇也肯定他近年的進步，「他總是很穩定的在進步，過去他是一名NCAA二級的球員，到加入我們發展聯盟球隊打了幾年，他似乎每年，甚至是每周都在變好，他的表現真的讓我們很感動，也是一段美好的故事。」