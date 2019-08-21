NBA／重回恩師懷抱 泰隆魯任快艇首席助教

2019-08-21 14:37 世界日報 編譯組／綜合報導



快艇隊和泰隆魯已談妥，將擔任總教練瑞佛斯的首席助教。 路透 分享 facebook

編譯組／綜合報導

前騎士教頭泰隆魯（Tyronn Lue）無緣執掌湖人兵符，卻為他開啟重回昔日恩師瑞佛斯（Doc Rivers）身邊大門。

《洛杉磯時報》8月14日率先爆料，泰隆魯正與快艇洽談出任助理教練，而且是有資格坐第一排的首席助教。也就是說，原定與快艇隊總教練瑞佛斯一起坐場邊第一排的三位助理教練，有一人必須「讓位」。

根據NBA規定，球隊總教練在場邊第一排最多只能有三位助教坐在身邊，其他助理教練必須坐第二排。快艇隊原已安排新球季坐在瑞佛斯身邊的是卡拉米安（Rex Kalamian）、卡塞爾（Sam Cassell）與魏曲（John Welch），其中卡拉米安與卡塞爾上季就坐第一排，因此魏曲很可能必須讓位。

快艇隊2018年12月17日在史泰博中心（Staples Center）迎戰波特蘭拓荒者隊時，場邊就出現「熟面孔」泰隆魯引起側目。瑞佛斯當時表示，泰隆魯不是快艇隊員工，但會長期回來幫忙提供意見。

泰隆魯並非不速之客，瑞佛斯是他恩師，可說是「名師出高徒」。瑞佛斯1999年起在魔術擔任總教練，2003年球季一開始一勝十負被炒，當時泰隆魯正好加盟魔術，短暫成為瑞佛斯子弟兵。

瑞佛斯第二年成為波士頓塞爾蒂克總教練，2008年獲總冠軍。泰隆魯2009年從球場退下，進入塞爾蒂克團隊。2011年成為瑞佛斯助理教練，2013年隨瑞佛斯轉往快艇續任助理教練。2014年魯烏被騎士挖去做副總教練，2016年升任總教練並獲總冠軍。2018年球季開始騎士六戰皆墨，泰隆魯被炒。

瑞佛斯非常欣賞泰隆魯，稱讚他學習進步神速，一點就通。前快艇隊後衛布萊德利（Avery Bradley）回憶，泰隆魯在塞爾蒂克非常低調，對球員講話還會遭取笑，但後來能獨當一面。瑞佛斯說，泰隆魯是他最引以為傲的子弟兵，騎士獲總冠軍他為泰隆魯高興死了。泰隆魯被騎士炒掉，瑞佛斯公開為他抱不平。