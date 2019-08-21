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NBA／洛城雙強對決 皮朋看好快艇勝出

2019-08-21 12:56聯合報 記者林宋以情╱即時報導

名人堂球星皮朋認為，擁有雷納德、喬治雙巨頭的快艇隊，奪冠機會比湖人隊還要濃厚。 ...
名人堂球星皮朋認為，擁有雷納德、喬治雙巨頭的快艇隊，奪冠機會比湖人隊還要濃厚。 路透
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湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今夏找來戴維斯（Anthony Davis）助拳，盼能率領紫金大軍重拾昔日榮光，不過名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）認為，擁有雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）雙巨頭的快艇隊，奪冠機會比湖人隊還要濃厚。

快艇隊上季在欠缺明星球員情況下拿下48勝，季後賽首輪更讓金州勇士隊嚇出一身冷汗，球隊信心大增，季外總冠軍賽MVP雷納德重磅加盟，他與喬治都是能攻能守球員，讓皮朋相當看好。

皮朋表示，快艇隊去年的表現，讓全隊球員打了一劑強心針，「現在又有MVP和聯盟一等一防守球員喬治加入，會讓球隊信心直衝上天。」

35歲的詹姆斯能否維持高水準表現，皮朋也提出質疑，反觀雷納德、喬治正值當打之年，「我不認為要拚戰第17個球季的球員，還能繼續像過去一樣隨心所欲。」

皮朋相信詹姆斯的求勝心仍舊強烈，戴維斯的加入也會幫助詹姆斯挑戰極限，但若對上快艇隊，湖人的挑戰極大，「快艇隊有太多得分好手，從貝佛利（Patrick Beverley）到雷納德、喬治，而詹姆斯只有戴維斯一個幫手。快艇隊也是時候取代湖人隊成為洛城招牌球隊。」

快艇詹姆斯喬治

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