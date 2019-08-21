NBA電玩都有女籃了 場上何時會有女總教練？

馬上要在下個月出新一版的電玩NBA2K20，今年最大的不同就是加入了WNBA女性職籃的賽事，可以看得出來NBA未來的女性元素會越來越多了。

NBA早在「大帝」喬丹(Michael Jordan)那個年代或更早前，是根本沒有女性原素的，唯一的就是場上賣賣肉、扭扭腰的美麗啦啦隊員，但時隔快40年後，不久的將來或許NBA的球隊會有真正的女性總教練。

NBA 2K20除了由話題最火熱的湖人新球星戴斯維擔任代言人外，還加入了WNBA的比賽，玩家將可體驗140名女性球員的獨家球技！ 美聯社 分享 facebook

1996年時美國上演一部和NBA職籃有關的電影「Eddie」，是由黑人女星琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)領銜，戲中就是演著她從一名死忠的紐約尼克隊球迷，莫名其妙被球隊老闆破天荒的提拔為球隊教練。這部戲當時在全世界各地不算是大票房冠軍，但回響反映還可以接受，畢竟一名女性教練帶著球隊打出勝利，這片子的耿還可以。但20多年前的當時，大家都覺得NBA若哪一天有女性教練，將會是天方夜譚和大笑話一則。

當年還發生了一件事，就是WNBA美國女子籃球職業聯盟成立開打，發展至今天也有20多年了，這些年來WNBA經營是有起伏，市場上當然完全不能和男子NBA相比，不過靠著NBA的強力市場運作和行銷，WNBA目前在美國還是有它的基礎和一定市場。

幾周前無意看了一場WNBA女子職業籃球聯賽，印象中是紐約自由隊與康乃狄克太陽隊，當然比賽中沒有飛天遁扣、沒有接力灌籃、也沒有三分線外好幾部的大號三分球，但合理的傳球、流暢的走位、紮實的檔拆、中鋒高低位要球、應策，籃下走出空檔的球員輕鬆上籃，相當暢快明確。突然之間平常看慣了肉慾感十足、油膩大菜太多的NBA的筆者，感受到了原來籃球也可以反璞歸真的這樣打，而且這樣的打法才是從小我們認識的籃球啊！

WNBA的打法比較接近傳統籃球，雖然不像NBA那樣秀味十足，但比賽仍不失精采。 美聯社 分享 facebook

在目前男子NBA聯盟中約有七名女性教練(若包含目前不在職的約達10位)，最有名的當然是第一位被錄用的漢蒙(Becky Hammon)，她打過WNBA，職籃生涯結束後開始走入教練工作，不但帶過美國球隊，也帶過俄國球隊。幾年前他正式被聖安東尼奧馬刺隊聘任為助理教練，去年她接替馬刺資深助理教練伯瑞戈(James Borrego)成為第一助理教練，也就是說馬刺哪一天主帥波波維奇(Gregg Popovich)在場上因為犯滿兩次技術犯規被驅逐出場，那麼漢蒙在NBA正式發號場上戰術與施令的機會也就來到了。

到底女性教練可不可以、應不應該執教NBA？這個其實就像問，到底球評界能否接受女性運動評論員一樣的，既然包含美國台灣目前都有女性體育評論員，那麼球場上不論甚麼樣的運動，也都可以接受由異性來執教了，不是嗎？最有名的美國大學女籃帝國王朝球隊康乃狄克大學女籃隊，長期由男性教練雅里亞摩(Geno Auriemma)執教，34個年頭拿過11次全國冠軍、20次打進最後四強賽。

沒有NBA場上經驗？是有些比較保守主義的人士，在作最後堅持，認為女性教練沒有在男性的NBA球場上拼戰過，無法了解其中的碰撞與激烈，以此作為藉口與懷疑。但現實情況是，目前或曾經在NBA執教過的男性教練有一大票都是沒有打過一天NBA球賽的，現職的有馬刺隊波帥就是，布魯克林籃網隊林書豪恩師亞特金森(Kenny Atkinson)、得過冠軍的邁阿密熱火隊史波史特拉(Erik Spoelstra)，最讓筆者懷念的就是前籃網教練、目前是洛杉磯快艇隊的籃球事務總監法蘭克(Lawrence Frank)，他第一次帶籃網隊的比賽，心裡還在想「這是從華爾街哪家公司找來的白領高管啊？」

其實在去年底今日美國報出了一篇文章，探討為何漢蒙女教練資歷、經歷與實力都有了，但依舊還沒辦法獲得總教練一職的文章，其中有一句話說得簡單但也果斷，「在執教系統裡，性別不是問題！」(No Gender in Coaching)

漢蒙(中)有豐富的球員與教練經驗，同時是NBA史上第一位全職女性助教，在波總身邊學習已久，很有機會成為NBA第一位女性總教練。 NBA官網 分享 facebook

事實上，馬刺隊的漢蒙女教練在過去幾年已經實際帶過幾次隊上的新秀與二軍，參加過NBA季前熱身賽如夏季聯盟等，還在2015年得到夏季聯盟的冠軍，漢蒙與NBA教練一職其實相去已不遠，他所需要的就是一個機會罷了！

若NBA能開啟這革命的創舉，下一部美國職棒大聯盟也有可能(可能需要很多年)，最難的可能還是美足吧！