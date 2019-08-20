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NBA／魔術葛登期待開季 等不及秀低位單打

2019-08-20 14:15聯合報 記者林宋以情╱即時報導

魔術葛登夏天積極訓練，尤其在低位單打下功夫，盼能在新球季給人耳目一新的感受。 歐...
魔術葛登夏天積極訓練，尤其在低位單打下功夫，盼能在新球季給人耳目一新的感受。 歐新社
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三年前灌籃大賽一戰成名的魔術前鋒葛登（Aaron Gordon），在這個夏天積極訓練，提升個人進攻技巧，尤其在低位單打下功夫，盼能在新球季給人耳目一新的感受。

23歲的葛登在上季的場均16分、7.4籃板，並繳出生涯最佳3.7助攻，投籃命中率也有四成四九，三分線命中率來到三成四九，備戰生涯第六個球季，葛登是有備而來。

「我在禁區進步不少。」葛登表示，早期不希望被定位成內線球員，所以低位單打總是顧慮太多，但也犧牲掉自己和球隊優勢，但迎接新球季已轉念，要更靈活運用自己的身材條件，面對身材較單薄的小前鋒時，能用腳步和速度擺脫對手。

葛登說，「在低位單打，我可以跳投鉤射，或者更多面框單打動作，希望能夠為球隊有所貢獻。」

其實葛登自上季就已經增加內線持球次數，上季禁區持球219次聯盟排名第32，不過114次出手命中率僅四成，效率也不夠顯著僅13次助攻，與魔術中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）數據相較就能看出落差，佛西維奇上季714次禁區持球，命中率四成八，另外送出高達68次助攻。

葛登對新球季充滿期待，已等不及季前訓練營展開，「上季我們季前訓練營都還在狀況外，但現在我們知道可以贏球，也能打出高水準的比賽，大夥對新球季都已經迫不及待。」

葛登魔術Nikola Vucevic
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