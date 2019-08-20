親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
中職30年
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

穿越台海重返印太！法國領軍歐盟軍事復興？

神似王祖賢、藍正龍、林宥嘉？政治咖未崩壞的嫩照曝光！

運動筆記雨中的太陽十八尖山清交環校
健行筆記巴塱衛山.加奈美山.觀海步道【小百岳中的天使與惡魔】用生態的角度去爬山：玉山前峰
NBA曼菲斯灰熊三大好球 (2018-19賽季)賽季五大追魂鍋 (2018-19賽季)

NBA／ESPN預測勇士落居西區第6 季後賽首輪對快艇

2019-08-20 09:03聯合報 記者林宋以情╱即時報導

勇士的奪冠陣容在新球季解體，球星杜蘭特（Kevin Durant）轉戰籃網，「浪花兄弟」之一湯普森（Klay Thompson）則在上季總冠軍賽膝蓋十字韌帶斷裂，新球季恐報銷，也讓勇士戰力今非昔比；ESPN以數據分析，大膽預測勇士隊在新季將落居西區第六，季後賽首輪對決第三種子快艇

近五年奪三冠的金州勇士，新球季將迎來最大考驗， 主帥柯爾（Steve Kerr）執教勇士5年以來，勇士隊單季至少能獲57場勝利，ESPN以前3年以真實正負值（RPM，Real Plus-Minus）分析各隊戰力，也都預測勇士單季至少能有單季60勝，但新球季預測值降至46.5勝，在西區排名也滑落至第六。

ESPN預估，勇士隊新球季西區排名將在火箭、金塊、快艇、爵士與湖人之後，代表季後賽首輪，勇士隊將與雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）領銜的快艇狹路相逢。

不過數據分析網站《FiveThirtyEight》的預測則是和ESPN大相逕庭，《FiveThirtyEight》預估，勇士隊新球季至少能拿下50勝，西區僅次於火箭隊的58勝、湖人隊和金塊隊的51勝，且勇士奪冠勝率優於快艇，聯盟中奪冠勝率僅次於76人、火箭隊和湖人隊。

勇士快艇湖人
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

陣容比2004年還要更弱 美國男籃會完蛋嗎？

2019-08-20 07:00

NBA／罹患多發性硬化症 前騎士主帥布萊特力抗病魔

2019-08-20 09:29

NBA／對溜馬有信心 歐拉迪波：能進季後賽

2019-08-19 14:51

NBA／暴龍如何致敬雷納德？ 羅斯：退休球衣

2019-08-19 10:47

NBA／哈沃德轉戰湖人有譜？ 美媒：他很有動力

2019-08-19 09:18

狀元、榜眼齊聚活塞 羅斯、畢斯利峰迴路轉生涯

2019-08-16 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34

新賽季強敵環伺 拓荒者大換血後更難樂觀

2019-08-09 07:00

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

羅賓森vs.尤英 誰是更強大的中鋒？

2019-08-05 07:00

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-08-04 17:35

大金錢時代來臨 今夏頂薪簽約各自暗藏玄機

2019-08-04 11:15

席亞康接棒北境之王 暴龍新球季還是一尾活龍

2019-08-02 07:00

賺錢快、花錢更快 球員一退休就容易破產

2019-08-01 07:00

新賽季大爆發球星 柯瑞、保羅、泰托姆排名前三

2019-07-31 07:00

鞠躬盡瘁11年 衛少把愛留給奧克拉荷馬

2019-07-30 07:00

核彈級後場搭檔 火箭下季能否西區突圍？

2019-07-27 13:30

魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00

保羅仍是一張王牌 雷霆有望迎接「新生」

2019-07-25 07:00

哈登歐洲步、柯瑞大號3分 小孩應該提早學嗎？

2019-07-24 07:00

勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

2019-07-23 07:00
看更多

熱門文章

世界盃男籃／波格丹諾維奇壓字母哥 塞爾維亞勝希臘

2019-08-19 11:12

韓職／SK飛龍真的撿到寶 索沙兩個月狂飆7勝

2019-08-19 16:53

NBA／暴龍如何致敬雷納德？ 羅斯：退休球衣

2019-08-19 10:47

世界盃男籃／NBA球星領軍 法國公佈14人大名單

2019-08-19 18:24

中職／台彩「恰是傳奇」刮刮樂 彭政閔再添紀錄

2019-08-19 11:45

中職30／兄弟早想拆賣轉播 三商老闆反對才作罷

2019-08-19 15:40

中職30／洪瑞河談職棒：人生若水走過才知深淺

2019-08-19 14:45

羽球世錦賽／周天成苦戰73分鐘 晉級第二輪

2019-08-20 02:57

中職30／號稱百萬象迷撐腰 終不敵職棒巨大開銷

2019-08-19 14:48

高球／台灣第一人 潘政琮入選總統盃國際隊

2019-08-19 11:39

日職／火腿8月被打趴 教練團與王柏融都有問題

2019-08-20 07:00

MLB／沙胖歸隊吞敗 賈吉比空氣球棒致敬賈納

2019-08-19 10:35

NBA／對溜馬有信心 歐拉迪波：能進季後賽

2019-08-19 14:51

改造完成體越老越強 韋蘭德躋身最偉大投手

2019-08-20 07:00

陣容比2004年還要更弱 美國男籃會完蛋嗎？

2019-08-20 07:00

MLB／新人王也要坐板凳 亞古納沒跑壘挨罰

2019-08-19 12:00

MLB／致敬LLB少棒 普伊格蹲著打擊引笑聲

2019-08-19 10:30

中職／張志豪下半季火力旺 威脅朱育賢全壘打王

2019-08-19 15:45

中職30／當年張豐緒一句話 促洪家玩真的組職棒

2019-08-19 15:19

MLB／運動家啟用新秀左投 王維中下放3A

2019-08-20 08:06

羽球世錦賽／台男雙闖關 第二輪演寶島內戰

2019-08-19 19:52

日職／王柏融補足打席難度高 本季恐怕無緣上榜

2019-08-19 18:58

MLB／今日戰績表 大谷開轟連九場安寫個人最佳

2019-08-19 17:05

辛辛那提網賽／梅德維夫稱王 墨瑞後最年輕冠軍

2019-08-19 11:48

MLB／瑞佐想送LLB日本隊開轟球 達比修充當翻譯

2019-08-19 11:13

夏季甲子園四強 沒有一校曾拿過冠軍

2019-08-19 17:34

羽球世錦賽／輕取義大利對手 王子維開紅盤

2019-08-19 15:48

NBA／ESPN預測勇士落居西區第6 季後賽首輪對快艇

2019-08-20 09:03

中職／先發鐵三角包33勝 猿隊李茲先搶12勝

2019-08-19 17:49

中職／張志豪、林益全緊追 威脅三冠王朱育賢

2019-08-20 00:12

中職／常買樂透作公益 彭政閔透露必選號碼

2019-08-19 12:02

MLB／塞爾逃過開刀 停機六周本季恐報銷

2019-08-20 07:43

MLB／崔志萬再見安 光芒力保美聯外卡第二

2019-08-20 00:21

高球／程思嘉LPGA次巡封后 轉職業後首冠

2019-08-19 14:56

U15亞洲青少棒／中華隊大勝香港 挑戰第7冠開紅盤

2019-08-19 22:01

辛辛那提網賽／地主凱絲奪冠 陶瓷獎盃成焦點

2019-08-19 13:35

羽球世錦賽／王子維闖頭關 男雙二輪寶島內戰

2019-08-20 00:28

網球／溫哥華挑戰賽 「一哥」莊吉生奪亞軍

2019-08-19 12:52

NBA／罹患多發性硬化症 前騎士主帥布萊特力抗病魔

2019-08-20 09:29

PGA╱ BMW錦標賽湯瑪斯奪冠 登最終戰頭號種子

2019-08-19 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top