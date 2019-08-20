NBA／ESPN預測勇士落居西區第6 季後賽首輪對快艇

2019-08-20 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



勇士的奪冠陣容在新球季解體，球星杜蘭特（Kevin Durant）轉戰籃網，「浪花兄弟」之一湯普森（Klay Thompson）則在上季總冠軍賽膝蓋十字韌帶斷裂，新球季恐報銷，也讓勇士戰力今非昔比；ESPN以數據分析，大膽預測勇士隊在新季將落居西區第六，季後賽首輪對決第三種子快艇。

近五年奪三冠的金州勇士，新球季將迎來最大考驗， 主帥柯爾（Steve Kerr）執教勇士5年以來，勇士隊單季至少能獲57場勝利，ESPN以前3年以真實正負值（RPM，Real Plus-Minus）分析各隊戰力，也都預測勇士單季至少能有單季60勝，但新球季預測值降至46.5勝，在西區排名也滑落至第六。

ESPN預估，勇士隊新球季西區排名將在火箭、金塊、快艇、爵士與湖人之後，代表季後賽首輪，勇士隊將與雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）領銜的快艇狹路相逢。

不過數據分析網站《FiveThirtyEight》的預測則是和ESPN大相逕庭，《FiveThirtyEight》預估，勇士隊新球季至少能拿下50勝，西區僅次於火箭隊的58勝、湖人隊和金塊隊的51勝，且勇士奪冠勝率優於快艇，聯盟中奪冠勝率僅次於76人、火箭隊和湖人隊。