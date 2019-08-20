陣容比2004年還要更弱 美國男籃會完蛋嗎？

2019年籃球世界杯8月31日在大陸八個城市開打，由NBA球員組成的衛冕軍美國男籃一線、二線球星紛紛退出，球星和名將退隊，美國男籃最有名帶隊球星是塞爾蒂克後衛華克。眾家球星退出理由是：為NBA新賽季備戰。

2019美國男籃沒有詹姆斯、柯瑞、哈登、戴維斯、雷納德，也沒有喬治、衛斯特布魯克、厄文、勒夫、里拉德，華克將帶領他的塞爾蒂克隊友史馬特、泰托姆、布朗，以及溜馬中前鋒特納、爵士後衛米契爾、公鹿中鋒洛培茲一起悍衛美國男籃冠軍。馬刺NBA二年級菜鳥後衛懷特很可能要拉上先發，或者扮演第一替補控球，為美國男籃和NBA榮耀而戰。

美國男籃近年首次出現一點都不夢幻的陣容，雖然由名帥波波維奇(左)領軍，但第一主將竟然只能排出華克(右)，年度第一隊和第二隊球員一個都沒有。 美聯社 分享 facebook

從1992年巴塞隆納奧運美國男籃開始由NBA球員組成迄今，從來沒有那一支美國男籃在出征之前受到如此大質疑，球星退出，戰力天賦都受到重挫。專業人士擔心，面對塞爾蒂克、希臘這種NBA規格和世界杯一線對手，這支「NBA平民球隊」究竟能不能安然過關，順利摘冠，完成衛冕？

球迷更好奇，NBA球員組成的美國男籃究竟會不會又一次栽在世界杯舞台？2019美國男籃組隊窘況和實力，不免讓人想起2002年世錦賽(籃球世界杯前身)美國隊和2004年雅典奧運美國男籃。

2002年世錦賽在美國印第安納波里斯舉行，美國是地主國，由於許多NBA一線球星婉拒加入美國男籃，美國隊由NBA二線球員組成，最有名兩大球星是皮爾斯+「大嘴」米勒。比賽結果慘不忍睹，美國隊預賽輸阿根廷，八強賽輸南斯拉夫，5、6名之戰再輸西班牙，最終只獲第六。

2004年雅典奧運，由於雅典在奧運前三個月發生爆炸案，使得10名NBA一線球員要求退出，最終艾佛森、鄧肯兩大球星領軍，NBA一年級三名菜鳥詹姆斯、韋德、安東尼隨隊出征。

美國隊在2003年美洲男籃錦標賽拿下第一，取得雅典奧運門票，當時陣中有艾倫、基德、畢比、卡特、麥葛雷迪等好手，經驗上比接下來打奧運的夢幻六隊要好了很多。 歐新社資料照片 分享 facebook

2004美國男籃並沒能記取2002年世錦賽教訓，國際籃球突飛猛進，他們不再害怕NBA球員組成的美國隊，甚至以擊敗美國隊為主要目標，另外就是 NBA完全不熟悉各國籃球背景和國際籃球規則、打法，尤其是區域聯防。

結果2004年美國男籃摔得更慘，奧運首戰73：92就被波多黎各射爆，舉世譁然，接著被立陶宛94：90擊敗，分組預賽輸了兩場，四強賽再被阿根廷89：81砍了一刀，鄧肯領軍的美國男籃最終只贏得奧運銅牌。NBA招牌和美國男籃稱霸世界不到10年，如今灰頭土臉。

2004年雅典奧運美國男籃代表隊當時也算是眾星雲集，但竟然被打得灰頭土臉，震驚世界籃壇。 歐新社資料照片 分享 facebook

2019年美國男籃組隊困境和一線、二線球星先後退出情況，比2002年世錦賽、2004年奧運組隊更嚴重，人們不免想起02年和04年美國男籃灰頭土臉的慘況。

2006年日本世錦賽，即使美國男籃重新整軍，有備而來，杜克王牌K教練領軍，組成方式和心態、準備都跟以往不同，打算雪恥復仇，重新擦亮NBA招牌，扛回籃球王國美譽。但四強賽還是101：95不小心栽在希臘手中，最終只獲季軍。

從02-06年三屆世錦賽+奧運，美國男籃不管是輕敵、不適應國際籃球規則+節奏打法，或是忽略世界籃球大幅進步，今非昔比，還是被區域聯防困死，美國籃球和NBA都學到真正教訓，嘗盡失敗苦痛。

2019年籃球世界杯美國男籃是1992年由NBA球員組隊以來，天賦、球星、組成最困難的一年，儘管NBA當今兩大最好教練波波維奇、柯瑞都願意執教，但美國男籃的星光、天賦、組合戰力，確實受到最多擔憂和質疑。美國男籃還是會怕區域聯防，畢竟這跟NBA防守差別很大，他們需要更強球星和精準外線才能脫困。美國男籃依舊對國際籃球快速、簡單打法和外線攻擊，經常出現不適應和防守困難，這部分美國隊需要打出比在NBA更好、更聰明的防守。

勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝！前西班牙男籃總教練、現任CBA時代中國廣州隊總教練胡安·安東尼奧·奧倫加，將給到中國練兵的西班牙隊一些建議。 歐新社 分享 facebook

2002年美國男籃是一場災難，因為美國男籃球幾乎沒有意識到國際籃球的進化水平和競技層次。2006年美國男籃是一次意外，準備充分+健全心態，但還是需要某種程度的球運。2004年美國男籃vs.2019年美國男籃，難免被人拿出來比較，同樣組隊困難，面臨更多困境。

2019美國男籃總教練波波維奇深知國際籃球競技層次，更了解NBA球員組成，在適應國際籃球打法、觀念、攻防上的困難和挑戰。2019美國男籃不能也不會重蹈2004美國男籃覆轍，這是波波維奇正在克服和努力解決的課題。