NBA／對溜馬有信心 歐拉迪波：能進季後賽

2019-08-19 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



溜馬隊球星歐拉迪波歸隊還沒有時間表，但他對球隊連五年進季後賽深具信心。 路透資料照 分享 facebook

年初股四頭肌肌腱拉傷，溜馬隊球星歐拉迪波（Victor Oladipo）歸隊還沒有時間表，但他對球隊連五年進季後賽深具信心，自己也很期待和2017年新人王波格登（Malcolm Brogdon）合作。

歐拉迪波1月拉傷股四頭肌肌腱，上季提前報銷，最快也得等到年底才能復出。季外溜馬和公鹿隊達成交易，先簽後換攬進波格登，老將哈樂戴（Justin Holiday）也將和弟弟在印地安納波利斯會合，蘭姆（Jeremy Lamb）、華倫（T.J. Warren）也加入溜馬行列。

「我們有很不錯的補強。」歐拉迪波認為球隊不是沒有機會打出驚奇，畢竟聯盟新球季進入戰國時代，爭冠相對更開放，歐拉迪波談到目標直言，「絕對是季後賽，這是能確定的。」

溜馬上季靠著歐拉迪波及堅強的團隊防守，站上東區前段班，甚至在主力歐拉迪波因傷報銷後，仍挺進季後賽，最終季後賽首輪不敵擁有眾多球星的塞爾蒂克隊，4連敗遭橫掃，溜馬前一次挺進次輪，已經是2013至14年球季，當年在喬治（Paul George）領銜下，殺入東區冠軍戰才敗給邁阿密熱火隊。

歐拉迪波說，「我很期待能和波格登攜手。我了解他的打法，他所能做出的貢獻，以及他過去幾年在公鹿的傑出表現，有他的加入對我們幫助很大。」