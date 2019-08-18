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NBA／美國隊大退潮效應 澳洲表演賽引民怨

2019-08-18 18:22中央社 雪梨18日綜合外電報導

這個月美國隊將到澳洲雪梨、墨爾本打3場比賽為世界盃熱身，結果沒想到大咖紛紛退出，...
這個月美國隊將到澳洲雪梨、墨爾本打3場比賽為世界盃熱身，結果沒想到大咖紛紛退出，繞澳洲售票單位遭到大批民眾抗議，連消保會都要查。 美聯社
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為世界盃男籃賽暖身的表演賽，以有NBA超級巨星參加為宣傳賣點，在美國隊許多NBA「大咖」明星退隊後，引發民眾憤怒，澳洲消費者保護委員會因此開始調查。

這個月美國隊將到澳洲雪梨、墨爾本打3場比賽，有些人花了數百美元看球，期盼看到如哈登（James　Harden）、戴維斯（Anthony Davis）、里拉德（Damian Lillard）等NBA巨星。

但儘管美國隊號稱陣中有一票頂級潛力新秀，而且由NBA聖安東尼奧馬刺名教頭波波維奇（Gregg　Popovich）領軍，但在許多重量級球星退出後，他們少了原本用來號召球迷買票進場的「大咖」球員。

為此有人在請願網站Change.org發起連署，要求退錢，截至目前為止已有超過2500人支持，他們抱怨像是「被坑了」。

請願中寫道：「你賣給我們不會發生的活動。」

澳洲競爭及消費者保護委員會（AustralianCompetition and Consumer Commission）今天表示，他們正在調查此事。

消費者保護委員會一名發言人告訴法新社：「根據澳洲消費者法，公司不得有錯誤或誤導的呈現，這包含了廣告活動。」

「據我們了解，美國男籃隊將在墨爾本、雪梨進行的比賽，有些廣告中的照片包含一些不會參加這幾場比賽的球員。」

「澳洲競爭及消費者保護委員會正思考這個問題，並與有關各方接觸。」

消費者保護委員會敦促想要求退款的門票持有人，與宣傳單位TEG Live聯繫。TEG Live沒有立即對此做出評論。

這個委員會又說：「如果他們不能解決他們的問題…可以向澳洲競爭及消費者保護委員會報告。」

世界盃男籃賽月底在中國開打，美國隊將尋求3連霸。他們22日、24日將和澳洲隊在墨爾本交手，兩天後再與加拿大隊於雪梨對戰。

沙加緬度國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）17日退隊後，美國隊這次的陣容從14人減少到13人。

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