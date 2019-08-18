NBA／ 衛少、哈登是否輪休 火箭還沒答案

2019-08-18 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



衛少(左)和哈登(右)兩名球星新球季都將年過30歲，爭冠過程是否會有計畫性輪休，球隊還沒答案。 歐新社 分享 facebook

火箭隊今年夏天換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和「大鬍子」哈登（James Harden）成話題組合，不過兩名球星新球季都將年過30歲，爭冠過程是否會有計畫性輪休，球隊還沒答案。

「衛少」今年11月將滿31歲，兩度拿下得分王的哈登則是在本月26日要迎接30歲生日，年歲增長是否會成出賽場次考量？火箭總管莫雷（Daryl Morey）之前上節目《The Dan Patrick Show》只提到，球隊會制定嚴謹計畫，讓球員在明年4月季後賽狀況達到巔峰，不過《NBC Sports》報導，根據消息來源透露的情報，火箭球團還沒決定新賽季是否為讓兩名球星輪休。

2017到18賽季摘下MVP的哈登，在火箭的7個賽季出賽場次都超過70場，包括2015到16季「全勤」，上季則是出賽78場，場均36.1分創個人10個球季最佳。

衛斯特布魯克也是聯盟「鐵人」代表之一，在雷霆隊的前3個球季無役不與，近4個球季總共328場例行賽，他合計也只缺席14場，剛結束的賽季繳出場均22.9分、11.1籃板和10.7助攻，得分雖是近5季最差，但籃板數和助攻數都創生涯新高，且完成連3季場均「大三元」的驚人紀錄。