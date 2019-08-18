NBA／美國隊退出潮還沒結束 福克斯閃人

2019-08-18 08:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



男籃世界盃開戰倒數，美國隊的球星退出潮卻再添一人，美國男籃總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）今天透露，獲得總教練波波維奇（Gregg Popovich）盛讚的國王隊後衛福克斯（DeAaron Fox），在球隊飛往澳洲打表演賽的前一刻退出陣容。

福克斯前一場和西班牙隊的熱身賽交手出賽時間是全隊最少的6分鐘，但他過去兩周表現極佳，是進入最後12人名單的熱門人選，除了波波維奇讚他速度快、打球聰明，史馬特（Marcus Smart）提到福克斯也肯定他的速度，「他讓速度很快的人看起來也不快了。」

福克斯最初是入選美國隊的靶子隊，之後才被拉到正式大名單，成為先發後衛華克（Kemba Walker）的主要替補；上周訓練營和靶子隊交手時，他只上場15分鐘就貢獻高效率的12分、3籃板、3助攻和2阻攻。

前一天火箭隊大鎖塔克（P.J. Tucker）才宣布退出美國隊，福克斯今天就加入離開行列；他的退出決定可能代表馬刺隊後衛懷特（Derrick White）將進入最終名單，畢竟美國隊後場人力吃緊，且到海外移訓的名單也只剩13人，月底世界盃登場前只需要再砍掉1人。

過去一年間，美國隊和超過50名NBA球星有聯繫，但泰半都因各有考量缺席今年世界盃，真正被美國隊淘汰的只有熱火隊的阿德巴約（Bam Adebayo）及公牛隊的楊恩（Thaddeus Young）。