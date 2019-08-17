親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

花蓮11時20分規模3.3有感地震 最大震度5級

「大家一起乖」是騙個資 乖乖粉絲慌了：快刪文

運動筆記【知識】運動前後聰明吃 讓你增肌減脂事半功倍 (文附燕麥蛋白棒做法)透過基因密碼，「微觀」訓練後的適應
健行筆記巴塱衛山.加奈美山.觀海步道【小百岳中的天使與惡魔】用生態的角度去爬山：玉山前峰
NBA奧蘭多魔術賽季三大好球 (2018-19賽季)Kyle Lowry三大妙傳助攻 (2018-19賽季)

NBA／齊聚洛杉磯練球、打電動 厄文與隊友提前磨合

2019-08-17 11:52聯合報 記者劉肇育╱即時報導

厄文。 美聯社
厄文。 美聯社
分享
儘管布魯克林籃網球團在今天進行經營權易主，但仍不影響球員備戰新賽季的步調，其中今夏由波士頓塞爾蒂克轉戰籃網的明星後衛厄文（Kyrie Irving），近日就與幾名籃網隊友齊聚在洛杉磯集訓提前磨合，且在練球後一起打電動以增進情誼， 展現厄文積極融入新團隊的決心。

籃網今年季後戰力大幅異動，不僅交易來杜蘭特（Kevin Durant）還與厄文簽下4年一億4100萬美元的合約，讓他們瞬間躍升聯盟焦點球隊，不過攤開新賽季籃網球員名單，上賽季曾代表籃網出賽的球員屈指可數，新賽季要如何讓新成員磨合也成為一大課題。

而根據籃網球員平森（Theo Pinson）表示，近來包括厄文、勒佛特（Caris LeVert）、小喬丹（DeAndre Jordan）、普林斯（Taurean Prince）與努瓦巴（David Nwaba）等新舊成員都齊聚在洛杉磯一同練球，另外，還包括了與厄文有不錯私交的安東尼（Carmelo Anthony）也一同加入。

「基本上這是由球員自發性的活動，因為我們知道厄文在那裡，我們想要加入他，所以就一起到了那邊一同訓練。」平森在談到與新舊隊友一同訓練時說：「雖然季後有些人來來去去，讓我們新賽季有很多新的面孔，但我們正試圖在這邊適應彼此。」

平森強調，除了練球外，隊友們還會在練完球後一同吃飯、玩籃球電玩「NBA 2K」，當被問到誰在遊戲中取得大部分的勝利時，他則說：「就我個人觀點來看應該是（籃網新秀）克萊克斯頓（Nic Claxton），他很擅長玩這個遊戲，雖然厄文肯定會希望我回答他，但他距離這個答案還很遠。」

籃網厄文塞爾蒂克
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

NBA／蔡崇信、普羅霍洛夫發聲明 籃網易主拍板

2019-08-17 10:07

NBA／誰不想回家打球 小加索不怪雷納德轉戰快艇

2019-08-17 11:17

NBA／追隨鄧肯、吉諾布里 馬刺11月退休帕克球衣

2019-08-17 09:00

NBA／雙MVP哈登、衛少合體 火箭總管：奪冠保證

2019-08-16 15:16

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:13

NBA／蔡崇信千億入主籃網定案 9月成聯盟理事

2019-08-17 09:08

NBA／湖人、快艇門票熱賣 兩強對戰218美元起跳

2019-08-16 12:47

NBA／洛齊爾棄太陽加入黃蜂 稱喬丹是背後關鍵因素

2019-08-16 12:40

NBA／哈登進攻更勝喬丹？火箭總管：這是事實

2019-08-16 12:10

NBA／詹皇樂登隊史最佳5人 歐尼爾稱願為賈霸改打4號

2019-08-16 11:55

NBA／跟隨喬治腳步 派特森傳將與快艇簽一年約

2019-08-16 11:15

NBA／揮別五虎笑柄時代 籃網CEO傳請辭下台

2019-08-16 10:49

NBA／卡珍斯恐報銷 美媒為湖人列備案人選

2019-08-16 10:13

NBA／湖人卡珍斯驚傳左膝韌帶斷裂 下季恐報銷

2019-08-16 09:23

狀元、榜眼齊聚活塞 羅斯、畢斯利峰迴路轉生涯

2019-08-16 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34

新賽季強敵環伺 拓荒者大換血後更難樂觀

2019-08-09 07:00

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

羅賓森vs.尤英 誰是更強大的中鋒？

2019-08-05 07:00

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-08-04 17:35

大金錢時代來臨 今夏頂薪簽約各自暗藏玄機

2019-08-04 11:15

席亞康接棒北境之王 暴龍新球季還是一尾活龍

2019-08-02 07:00

賺錢快、花錢更快 球員一退休就容易破產

2019-08-01 07:00

新賽季大爆發球星 柯瑞、保羅、泰托姆排名前三

2019-07-31 07:00

鞠躬盡瘁11年 衛少把愛留給奧克拉荷馬

2019-07-30 07:00

核彈級後場搭檔 火箭下季能否西區突圍？

2019-07-27 13:30

魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00

保羅仍是一張王牌 雷霆有望迎接「新生」

2019-07-25 07:00

哈登歐洲步、柯瑞大號3分 小孩應該提早學嗎？

2019-07-24 07:00

勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

2019-07-23 07:00

貴為選秀大年狀元 維金斯竟成甩不掉的燙手山芋

2019-07-19 07:00

史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／哈登進攻更勝喬丹？火箭總管：這是事實

2019-08-16 12:10

NBA／洛齊爾棄太陽加入黃蜂 稱喬丹是背後關鍵因素

2019-08-16 12:40

NBA／雙MVP哈登、衛少合體 火箭總管：奪冠保證

2019-08-16 15:16

中職／總統蔡英文參與開球 F16戰機震撼衝場

2019-08-16 19:30

MLB／派野手登板不好笑 洋基教頭籲提前結束制

2019-08-17 08:20

中職／龍隊周六開訓 有4位新秀恐缺席

2019-08-16 18:08

世界盃男籃／大鎖塔克退訓 美國熱身首戰西班牙

2019-08-17 08:44

「桌球王子」江宏傑秀神技 九宮格揮拍零NG

2019-08-16 14:05

NBA／蔡崇信千億入主籃網定案 9月成聯盟理事

2019-08-17 09:08

中職30／逐夢棒球 陳俊池從聯盟紀錄員當上秘書長

2019-08-16 14:00

中職30／陳俊池一待聯盟18年 見證職棒風風雨雨

2019-08-16 14:00

MLB／國聯新人王飛了？教士塔帝士預計本季關機

2019-08-17 07:02

NBA／湖人、快艇門票熱賣 兩強對戰218美元起跳

2019-08-16 12:47

MLB／今日戰績表 美聯洋基國聯道奇兩龍頭均落難

2019-08-16 13:05

MLB／天使楚奧扛出本季40轟 並列大聯盟全壘打王

2019-08-16 17:00

夏季聯賽／台大醫科高材生想選秀 劉人豪盼不留遺憾

2019-08-16 21:16

NBA／蔡崇信、普羅霍洛夫發聲明 籃網易主拍板

2019-08-17 10:07

NBA／追隨鄧肯、吉諾布里 馬刺11月退休帕克球衣

2019-08-17 09:00

UBA／前達欣教頭范耿祥 加入政大雄鷹籃教練團

2019-08-16 12:22

世界盃男籃／字母哥大發神威 希臘熱身20分力壓義大利

2019-08-17 11:25

中職／林羿豪連3場後援吞敗 伍鐸恐被班華德取代

2019-08-16 22:26

12強賽／也列警戒對象 稻葉篤紀點名林立有如坂本勇人

2019-08-17 10:10

辛辛那提網賽／澳洲壞小子又爆氣 罰款外還恐遭禁賽

2019-08-16 15:53

中職／新秀林安可展實力 劉育辰：有機會成頂尖打者

2019-08-16 18:49

MLB／忘掉前役狂失19分 洋基靠田中將大扳回顏面

2019-08-17 11:20

MLB／今日戰績表 洋基、道奇均上演復仇並列全聯盟龍頭

2019-08-17 10:50

田徑／中華隊22人靜岡移訓 楊俊瀚、陳傑備戰世錦賽

2019-08-16 16:57

羽球／印尼雙打冠軍受邀來台 將與中租羽球隊交流

2019-08-16 14:07

MLB／押大都會進不了季後賽 他拿北極熊刺青當賭注

2019-08-17 09:10

中職／潘武雄一棒逆轉 悍將隊吞3連敗

2019-08-16 21:45

中職／郭嚴文近6戰4轟 王溢正奪11勝平生涯最佳

2019-08-16 23:59

中職／潘武雄一棒逆轉 林羿豪連3場後援吞敗

2019-08-17 00:02

菁英盃／基商雙塔 高中最後一年目標ＨＢＬ八強

2019-08-17 00:18

PGA／BMW錦標賽與伍茲同組 潘政琮直呼美夢成真

2019-08-16 13:53

宜蘭首辦三星安農溪馬拉松 沿溪環湖跑茶山過落羽松林

2019-08-16 14:13

小馬青少棒／孫易磊豪打勝投 中華隊連2年當「三冠王」

2019-08-17 00:12

辛辛那提網賽／大坂直美膝傷退賽 球后寶座恐交還

2019-08-17 10:43

NBA／誰不想回家打球 小加索不怪雷納德轉戰快艇

2019-08-17 11:17

中職／王溢正單季11勝平生涯最多 挑戰勝投王隨緣

2019-08-16 23:19

MLB／姜正浩現身釀酒人3A 球團澄清：還沒簽

2019-08-17 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top