NBA／齊聚洛杉磯練球、打電動 厄文與隊友提前磨合

2019-08-17 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



厄文。 美聯社 分享 facebook 儘管布魯克林籃網球團在今天進行經營權易主，但仍不影響球員備戰新賽季的步調，其中今夏由波士頓塞爾蒂克轉戰籃網的明星後衛厄文（Kyrie Irving），近日就與幾名籃網隊友齊聚在洛杉磯集訓提前磨合，且在練球後一起打電動以增進情誼， 展現厄文積極融入新團隊的決心。

籃網今年季後戰力大幅異動，不僅交易來杜蘭特（Kevin Durant）還與厄文簽下4年一億4100萬美元的合約，讓他們瞬間躍升聯盟焦點球隊，不過攤開新賽季籃網球員名單，上賽季曾代表籃網出賽的球員屈指可數，新賽季要如何讓新成員磨合也成為一大課題。

而根據籃網球員平森（Theo Pinson）表示，近來包括厄文、勒佛特（Caris LeVert）、小喬丹（DeAndre Jordan）、普林斯（Taurean Prince）與努瓦巴（David Nwaba）等新舊成員都齊聚在洛杉磯一同練球，另外，還包括了與厄文有不錯私交的安東尼（Carmelo Anthony）也一同加入。

「基本上這是由球員自發性的活動，因為我們知道厄文在那裡，我們想要加入他，所以就一起到了那邊一同訓練。」平森在談到與新舊隊友一同訓練時說：「雖然季後有些人來來去去，讓我們新賽季有很多新的面孔，但我們正試圖在這邊適應彼此。」

平森強調，除了練球外，隊友們還會在練完球後一同吃飯、玩籃球電玩「NBA 2K」，當被問到誰在遊戲中取得大部分的勝利時，他則說：「就我個人觀點來看應該是（籃網新秀）克萊克斯頓（Nic Claxton），他很擅長玩這個遊戲，雖然厄文肯定會希望我回答他，但他距離這個答案還很遠。」