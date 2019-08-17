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NBA／蔡崇信、普羅霍洛夫發聲明 籃網易主拍板

2019-08-17 10:07聯合報 記者劉肇育╱即時報導

蔡崇信。 美聯社
蔡崇信。 美聯社
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阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信在今天正式完成籃網剩餘股權收購案，在這次的轉手案中，他斥資股權收購23.5億美元（約合新台幣742億元 ）與購買巴克萊中心10.25億美元（約合新台幣324億元 ），總計33.75億美元（約合新台幣1066億元 ），其中收購球隊的價格更創下美洲職業運動史上最高紀錄。

蔡崇信在去年以10億美元價碼收購了籃網49%的股權後，就傳出原老闆、俄羅斯富豪普羅霍洛夫（Mikhail Prokhorov）有意將剩下的51%股份與籃網主場巴克萊中心的經營權一同售出，而今天蔡崇信確定成為收購者，其中購買剩餘股權的費用為13.5億美元，此部分已獲得NBA董事會的批准。

對於正式成為籃網經營者，蔡崇信今天也在聯合聲明中表示，在過去幾年他見證了普羅霍洛夫重建籃網的決心，讓他接手籃網後已經處在一個有利的位置，「他請了一批很棒的經營團隊與教練團來協助球員成長，並且投注所有資源來幫助球隊，而我將成為他此願景中的受益者，我對此充滿感激。」

即將卸任的普羅霍洛夫則表示，能夠帶領籃網走進布魯克林對他來說是一種榮譽與喜悅，「看到球隊在此扎根並且逐漸在全球展現吸引力，真的很令人開心，今後這個新團隊也將會把球隊帶向更好的位置，我知道Joe（蔡崇信）將會帶領所有人一同享受成功的滋味。」

這次籃網球團的易主價格也創下美洲職業運動史上最高紀錄，超越了火箭當年的22億美元，不過根據美國媒體報導，籃網在這幾年並未有太多的營收紀錄，蔡崇信收購股權的價格也超出了外界預期，而根據「富比世」球隊市值排名，籃網目前以23.5億美元排名在聯盟第六位，前五名分別為尼克、湖人、勇士、公牛與塞爾蒂克

除了球團股權外，蔡崇信這次還斥資7億美元購買主場館巴克萊中心以及承擔3.25億美元的貸款，球場收購總花費為10.25億美元。

籃網蔡崇信塞爾蒂克
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