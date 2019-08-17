NBA／追隨鄧肯、吉諾布里 馬刺11月退休帕克球衣

2019-08-17 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



馬刺將退休帕克(中)球衣。 美聯社 分享 facebook 「法國小跑車」帕克（Tony Parker）在今年季後無預警宣布退休，結束長達18年的NBA球員生涯，雖然生涯最後一支效力的球隊為夏洛特黃蜂，但老東家聖安東尼奧馬刺球團仍在今天決定，將在11月的主場賽事中為帕克舉行九號球衣退休儀式，成為隊史第10位享受球衣退休榮耀的球員。

生涯前17個賽季都效力馬刺且為球隊拿下四座總冠軍的帕克，在老搭檔鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）近年陸續退休後，去年也選擇改披黃蜂戰袍，不過在與黃蜂仍有一年合約的情況下，他六月時卻突然宣布將高掛球鞋，且並不打算接受告別巡禮。

當時帕克就透露，陪伴家人與個人主辦的國際學校將在九月開幕，是他決定退休的兩大原因，且他在第一時間就已經與鄧肯和吉諾布里分享這個消息，並獲得兩人祝福，「我認為我們會一起被銘記，我們三人來自不同背景卻在一起合作，接連看著他們兩個退休，讓我情緒相當激動，這也讓我想和他們分享我的這個時刻。」

而帕克的九號球衣也將追隨兩名老戰友的21號與20號球衣一同被高掛在馬刺主場上空，今天馬刺球團就宣布，將會在美國時間11月11日主場出戰灰熊的比賽中退休他的球衣，讓他成為隊史第10位享受此待遇的球員。帕克在馬刺生涯共累積6829次助攻高居隊史之冠，出賽1198場則僅次於鄧肯，得分18943分則排名隊史第四名。