親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

獨／找到人啦！韓國瑜的高粱酒原來是他送的

驅魔師：這兩種人最易附魔！嗜睡、胃痛、飽嗝是前兆...

運動筆記【教練！我想跑步！】調整的藝術「肌肉張力」Extreme East Trail 2019 台灣極東越野熱血篇
健行筆記巴塱衛山.加奈美山.觀海步道【小百岳中的天使與惡魔】用生態的角度去爬山：玉山前峰
NBA奧蘭多魔術賽季三大好球 (2018-19賽季)Kyle Lowry三大妙傳助攻 (2018-19賽季)

NBA／追隨鄧肯、吉諾布里 馬刺11月退休帕克球衣

2019-08-17 09:00聯合報 記者劉肇育╱即時報導

馬刺將退休帕克(中)球衣。 美聯社
馬刺將退休帕克(中)球衣。 美聯社
分享
「法國小跑車」帕克（Tony Parker）在今年季後無預警宣布退休，結束長達18年的NBA球員生涯，雖然生涯最後一支效力的球隊為夏洛特黃蜂，但老東家聖安東尼奧馬刺球團仍在今天決定，將在11月的主場賽事中為帕克舉行九號球衣退休儀式，成為隊史第10位享受球衣退休榮耀的球員。

生涯前17個賽季都效力馬刺且為球隊拿下四座總冠軍的帕克，在老搭檔鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）近年陸續退休後，去年也選擇改披黃蜂戰袍，不過在與黃蜂仍有一年合約的情況下，他六月時卻突然宣布將高掛球鞋，且並不打算接受告別巡禮。

當時帕克就透露，陪伴家人與個人主辦的國際學校將在九月開幕，是他決定退休的兩大原因，且他在第一時間就已經與鄧肯和吉諾布里分享這個消息，並獲得兩人祝福，「我認為我們會一起被銘記，我們三人來自不同背景卻在一起合作，接連看著他們兩個退休，讓我情緒相當激動，這也讓我想和他們分享我的這個時刻。」

而帕克的九號球衣也將追隨兩名老戰友的21號與20號球衣一同被高掛在馬刺主場上空，今天馬刺球團就宣布，將會在美國時間11月11日主場出戰灰熊的比賽中退休他的球衣，讓他成為隊史第10位享受此待遇的球員。帕克在馬刺生涯共累積6829次助攻高居隊史之冠，出賽1198場則僅次於鄧肯，得分18943分則排名隊史第四名。

帕克馬刺鄧肯
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

NBA／蔡崇信千億入主籃網定案 9月成聯盟理事

2019-08-17 09:08

NBA／雙MVP哈登、衛少合體 火箭總管：奪冠保證

2019-08-16 15:16

蔡崇信735億天價買籃網 一個由虛轉實、政治正確的好決策

2019-08-16 15:13

NBA／湖人、快艇門票熱賣 兩強對戰218美元起跳

2019-08-16 12:47

NBA／洛齊爾棄太陽加入黃蜂 稱喬丹是背後關鍵因素

2019-08-16 12:40

NBA／哈登進攻更勝喬丹？火箭總管：這是事實

2019-08-16 12:10

NBA／詹皇樂登隊史最佳5人 歐尼爾稱願為賈霸改打4號

2019-08-16 11:55

NBA／跟隨喬治腳步 派特森傳將與快艇簽一年約

2019-08-16 11:15

NBA／揮別五虎笑柄時代 籃網CEO傳請辭下台

2019-08-16 10:49

NBA／卡珍斯恐報銷 美媒為湖人列備案人選

2019-08-16 10:13

NBA／湖人卡珍斯驚傳左膝韌帶斷裂 下季恐報銷

2019-08-16 09:23

狀元、榜眼齊聚活塞 羅斯、畢斯利峰迴路轉生涯

2019-08-16 07:00

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34

新賽季強敵環伺 拓荒者大換血後更難樂觀

2019-08-09 07:00

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

羅賓森vs.尤英 誰是更強大的中鋒？

2019-08-05 07:00

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-08-04 17:35

大金錢時代來臨 今夏頂薪簽約各自暗藏玄機

2019-08-04 11:15

席亞康接棒北境之王 暴龍新球季還是一尾活龍

2019-08-02 07:00

賺錢快、花錢更快 球員一退休就容易破產

2019-08-01 07:00

新賽季大爆發球星 柯瑞、保羅、泰托姆排名前三

2019-07-31 07:00

鞠躬盡瘁11年 衛少把愛留給奧克拉荷馬

2019-07-30 07:00

核彈級後場搭檔 火箭下季能否西區突圍？

2019-07-27 13:30

魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00

保羅仍是一張王牌 雷霆有望迎接「新生」

2019-07-25 07:00

哈登歐洲步、柯瑞大號3分 小孩應該提早學嗎？

2019-07-24 07:00

勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

2019-07-23 07:00

貴為選秀大年狀元 維金斯竟成甩不掉的燙手山芋

2019-07-19 07:00

史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00
看更多

熱門文章

NBA／湖人卡珍斯驚傳左膝韌帶斷裂 下季恐報銷

2019-08-16 09:23

NBA／卡珍斯恐報銷 美媒為湖人列備案人選

2019-08-16 10:13

NBA／哈登進攻更勝喬丹？火箭總管：這是事實

2019-08-16 12:10

NBA／揮別五虎笑柄時代 籃網CEO傳請辭下台

2019-08-16 10:49

NBA／洛齊爾棄太陽加入黃蜂 稱喬丹是背後關鍵因素

2019-08-16 12:40

NBA／詹皇樂登隊史最佳5人 歐尼爾稱願為賈霸改打4號

2019-08-16 11:55

小馬青少棒／孫易磊好投奪勝 中華隊連霸三冠王

2019-08-16 10:13

NBA／雙MVP哈登、衛少合體 火箭總管：奪冠保證

2019-08-16 15:16

中職／總統蔡英文參與開球 F16戰機震撼衝場

2019-08-16 19:30

世界盃男籃／將挑戰子弟兵領軍澳洲 波總有錦囊妙計

2019-08-16 11:00

中職／龍隊周六開訓 有4位新秀恐缺席

2019-08-16 18:08

NBA／跟隨喬治腳步 派特森傳將與快艇簽一年約

2019-08-16 11:15

MLB／貝林格40轟本季首位 道奇4轟不敵馬林魚

2019-08-16 10:35

「桌球王子」江宏傑秀神技 九宮格揮拍零NG

2019-08-16 14:05

中職30／逐夢棒球 陳俊池從聯盟紀錄員當上秘書長

2019-08-16 14:00

中職30／陳俊池一待聯盟18年 見證職棒風風雨雨

2019-08-16 14:00

MLB／今日戰績表 美聯洋基國聯道奇兩龍頭均落難

2019-08-16 13:05

MLB／達比修有7局無失分 牛棚放火搞砸勝投

2019-08-16 11:08

NBA／湖人、快艇門票熱賣 兩強對戰218美元起跳

2019-08-16 12:47

MiLB／江少慶飆7K完投勝 胡智為小熊首先發丟4分

2019-08-16 12:06

MLB／天使楚奧扛出本季40轟 並列大聯盟全壘打王

2019-08-16 17:00

夏季聯賽／台大醫科高材生想選秀 劉人豪盼不留遺憾

2019-08-16 21:16

UBA／前達欣教頭范耿祥 加入政大雄鷹籃教練團

2019-08-16 12:22

辛辛那堤網賽／費德勒爆冷落敗 男單16強止步

2019-08-16 10:57

MLB／國聯新人王飛了？教士塔帝士預計本季關機

2019-08-17 07:02

MLB／阿隆索39轟平國聯菜鳥紀錄 教頭談心揮別低潮

2019-08-16 11:39

中職／林羿豪連3場後援吞敗 伍鐸恐被班華德取代

2019-08-16 22:26

辛辛那提網賽／澳洲壞小子又爆氣 罰款外還恐遭禁賽

2019-08-16 15:53

中職／新秀林安可展實力 劉育辰：有機會成頂尖打者

2019-08-16 18:49

MLB／派野手登板不好笑 洋基教頭籲提前結束制

2019-08-17 08:20

田徑／中華隊22人靜岡移訓 楊俊瀚、陳傑備戰世錦賽

2019-08-16 16:57

羽球／印尼雙打冠軍受邀來台 將與中租羽球隊交流

2019-08-16 14:07

中職／潘武雄一棒逆轉 悍將隊吞3連敗

2019-08-16 21:45

PGA／BMW錦標賽與伍茲同組 潘政琮直呼美夢成真

2019-08-16 13:53

宜蘭首辦三星安農溪馬拉松 沿溪環湖跑茶山過落羽松林

2019-08-16 14:13

中職／潘武雄一棒逆轉 林羿豪連3場後援吞敗

2019-08-17 00:02

中職／郭嚴文近6戰4轟 王溢正奪11勝平生涯最佳

2019-08-16 23:59

菁英盃／基商雙塔 高中最後一年目標ＨＢＬ八強

2019-08-17 00:18

小馬青少棒／孫易磊豪打勝投 中華隊連2年當「三冠王」

2019-08-17 00:12

中職／王溢正單季11勝平生涯最多 挑戰勝投王隨緣

2019-08-16 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top