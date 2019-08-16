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NBA／湖人、快艇門票熱賣 兩強對戰218美元起跳

2019-08-16 12:47世界日報 編譯組／綜合報導

湖人除了詹姆斯坐陣，還找來戴維斯。 世界日報
湖人除了詹姆斯坐陣，還找來戴維斯。 世界日報
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根據網路購票網站票根中心（StubHub）14日統計，一向是賣票熱門球隊的洛杉磯湖人隊，穩坐NBA門票最熱門寶座，洛杉磯快艇隊則排第二，兩支最熱門球隊10月22日球季開幕戰就碰頭，這場比賽更是熱門中的熱門；目前門票已被炒到一張218元起跳，也是新球季門票查詢率最高的一場比賽。

自從雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Kawhi Leonard）加盟消息傳出，快艇隊行情就不斷上升；不過湖人隊也非省油的燈，由於詹姆斯（LeBron James）與濃眉哥戴維斯（Anthony Davis）的連線，目前湖人隊賣票業績壓倒快艇隊51%。

湖人隊與快艇隊耶誕節第二度碰頭，賣票搶手程度目前排第三。兩隊第一場比賽快艇隊是主場，耶誕節比賽湖人隊是主場。現在門票第三熱門的球隊是費城七六人隊，第四名波士頓塞爾蒂克隊，第五名紐約尼克隊。

湖人隊與快艇隊這樣的超大咖組合也炒熱整個NBA。票根中心新球季賣票業績，比2018年同期上升42%。

票根中心新球季門票查詢率第三高的比賽是10月23日七六人隊主場開幕戰，由塞爾蒂克隊前來踢館。門票查詢率第三高的比賽是10月25日湖人隊主場開幕戰，由猶他爵士隊前來踢館。

快艇隊本季召來雷納德及喬治。 世界日報。
快艇隊本季召來雷納德及喬治。 世界日報。
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湖人快艇塞爾蒂克

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