NBA／哈登進攻更勝喬丹？火箭總管：這是事實

2019-08-16 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



哈登。 路透 分享 facebook 誰是聯盟史上最佳的進攻武器？休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）在近日參與節目錄製時力挺旗下球星「大鬍子」哈登（James Harden），表示雖然這樣說肯定會引發眾怒，但哈登在某些進攻表現上確實比喬丹（Michael Jordan）更優秀。

火箭在今年夏天宣告「燈泡連線」瓦解，但球隊仍舊以哈登為核心繼續進行補強，並且將主控保羅（Chris Paul）送往雷霆，換回衛斯特布魯克（Russell Westbrook），一口氣擁有聯盟兩大頂尖進攻武器。

不過被問到誰會是聯盟史上最佳的進攻球員時，火箭總管莫雷表示，哈登毫無疑問是史上第一人，甚至更勝於「籃球之神」喬丹，「事實上，哈登就是比喬丹更好的得分手，當你把球交到他手中後，再到對手拿到球權前，他能為球隊拿下多少分，從這樣的角度來看，哈登就是史上第一人。」

莫雷表示，或許會有人認為，把喬丹放在現今的任何一支球隊，他都能拿到比哈登更多的分數，「不過我認為這只是假設，從把球交給一個人，他能在對手拿到球前為球隊拿下多少分數來看，哈登確實是最好的，雖然有人會對這樣的言論不滿，但這就是事實。」

而對於下個賽季球隊將擁有哈登與衛斯特布魯克這對組合，莫雷也表達相當期待，「我們擁有了過去三賽季的兩個MVP球員，在歷史上這樣的狀況只出現過4次，且那支球隊最後都能奪得總冠軍，讓我們拭目以待吧。」