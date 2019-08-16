NBA／跟隨喬治腳步 派特森傳將與快艇簽一年約

2019-08-16 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



派特森(白衣者)傳將加入快艇。 美聯社 分享 facebook 在過去兩個賽季代表奧克拉荷馬雷霆出賽都未獲得太多發揮空間的情況下，前鋒派特森（Patrick Patterson）在月初遭到雷霆買斷合約後，今天傳出將與洛杉磯快艇簽下一年230萬美元的合約，為今夏補強大有斬獲的快艇再補進一名可用之兵。

在2010年選秀會上首輪第14順位被火箭選中的派特森，在火箭的前三個賽季中曾與林書豪、哈登（James Harden）等人攜手奮戰，不過在2013年的二月被交易到國王後，同年底又被國王交易到暴龍，在加拿大多倫多待了四個賽季後才又來到雷霆，不過上場時間與發揮空間已都大不如前。

在今年季後雷霆已決心重建的情況下，派特森在月初也遭到買斷合約，並隨即傳出遭到快艇鎖定，雙方也將在近期達成1年230萬美元的簽約協議，而他的加入將讓快艇在禁區戰力上再獲得一名可用之兵，未來將與哈瑞爾（Montrezl Harrell）、祖巴茲（Ivica Zubac）與格林（JaMychal Green）一同捍衛快艇禁區。

而快艇在簽下派特森後補強也將暫時告一段落，今年夏天他們除了成功續留比佛利（Patrick Beverley）、格林和祖巴茲等主要輪替陣容外，最重要的補強則是簽下雷納德（Kawhi Leonard）以及與雷霆交易來喬治（Paul George）、拓荒者交易來哈克雷斯（Maurice Harkless），讓球隊在前後場都有不少能打硬戰的球員。