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NBA／揮別五虎笑柄時代 籃網CEO傳請辭下台

2019-08-16 10:49聯合報 記者劉肇育╱即時報導

籃網CEO優馬克(左)請辭下台。 美聯社
籃網CEO優馬克(左)請辭下台。 美聯社
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阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信在日前以23.5億美元從俄羅斯富豪普羅霍洛夫（Mikhail Prokhorov）手中買下布魯克林籃網的剩餘51％股份後，正式接掌球團經營權，今天傳出擔任籃網首席執行官超過10年的優馬克（Brett Yormark）將請辭退出團隊。

過去曾擔任過全國運動汽車競賽協會（NASCAR）副總裁的優馬克，在2005年時就受到當時的紐澤西籃網球團邀請擔任球隊首席執行官至今，是籃網從紐澤西搬家到布魯克林的推手之一。

在普羅霍洛夫於2010年取得籃網經營權後，優馬克獲得留任，在普羅霍洛夫的金援支持下，優馬克以奢華且強硬的經營風格協助籃網在自由市場上補強，造就了2013年皮爾斯（Paul Pierce）與賈奈特（Kevin Garnett）加盟，組成傲視聯盟的五虎將陣容。

不過隨著籃網衝擊總冠軍失利，這樣毫無節制的交易不僅讓籃網必須繳納龐大的豪華稅，還因爲送走了未來幾年的首輪選秀權，導致球隊出現進退兩難的狀況，一度成為聯盟中的笑柄。

隨著普羅霍洛夫走下舞台，優馬克也傳出將在蔡崇信執掌經營權後下台，而此次異動也被認為是籃網將揮別當年的五虎將事件重新出發，下個賽季籃網振中將擁有杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）和小喬丹（DeAndre Jordan）等球星坐鎮，被認為是籃網近年來最受期待的一個賽季。

籃網蔡崇信喬丹

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