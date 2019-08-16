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NBA／卡珍斯恐報銷 美媒為湖人列備案人選

2019-08-16 10:13聯合報 記者劉肇育╱即時報導

卡珍斯恐報銷。 美聯社
卡珍斯恐報銷。 美聯社
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洛杉磯湖人明星中鋒卡珍斯DeMarcus Cousins）在還未代表球隊出賽任何一場比賽的情況下，今天卻傳出恐因為左膝十字韌帶斷裂傷勢新賽季提前報銷，這樣的狀況不僅讓湖人球員坦言是一次沉痛打擊，美國媒體也開始為湖人尋找頂替的備案人選。

在過去兩年接連遭遇左腳阿基里斯腱與股四頭肌傷勢後，卡珍斯本周在一場練習賽中又再度發生左膝阿基里斯腱撕裂的狀況，而過去也曾遭遇過股四頭肌傷勢的籃網前鋒錢德勒（Wilson Chandler）就表示，卡珍斯這次的傷勢恐怕與股四頭肌未完全痊癒就恢復訓練有關。

錢德勒指出，股四頭肌的傷勢必須要等到完全恢復後才適宜進行籃球或體能訓練，且必須要想辦法讓股四頭肌周圍的肌肉都變得更加強壯，否則撕裂傷的狀況就會反覆發生，而由於肌肉的代償作用，就可能導致身體其他部位也出現受傷的狀況。

而湖人前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）則是對於卡珍斯的傷勢表示遺憾，「受傷對於球員來說絕對不是開玩笑的，因為這有關我們的生計與所愛的事情，卡珍斯發生這樣的狀況真的非常不幸，你可以從他勇於對抗傷病的精神中感覺到他有多愛籃球，他原本應該成為我們未來重要的一部分，但事情的發生總是讓人無法捉摸。」

在卡珍斯可能面臨賽季報銷的情況下，美國媒體「富比世」也為湖人列出了頂替他的可能人選，包括日前就傳出可能被湖人視為補強對象的老將伊古達拉（Andre Iguodala），而目前還在自由市場上的法瑞德（Kenneth Faried）、諾亞（Joakim Noah）也是可考慮人選，假使湖人申請了卡珍斯的傷病特例，將能獲得175萬美元的特例來簽下一名自由球員。

卡珍斯湖人DeMarcus Cousins

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