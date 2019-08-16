NBA／湖人卡珍斯驚傳左膝韌帶斷裂 下季恐報銷

2019-08-16 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士教頭柯爾(左)與卡珍斯。 美聯社 分享 facebook 好不容易才在上賽季擺脫左腳阿基里斯腱傷勢後，洛杉磯湖人明星中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）在近日參與一場在拉斯維加斯舉行的比賽中，不幸發生左膝前十字韌帶斷裂的重傷，不僅尚未開打的新賽季可能再度報銷，是否會影響到其球員生涯也還無法評估。

卡珍斯本周在拉斯維加斯參與一場練習賽時，因不慎與另一名球員對撞膝蓋導致受傷退場，而在經檢查後研判為左膝前十字韌帶斷裂，而根據過往經驗，此傷勢大多需要漫長的復健期，讓今年季後才與湖人簽下1年350萬美元合約的卡珍斯可能面臨球季報銷的狀況。

而這也是卡珍斯繼去年一月遭遇左腳阿基里斯腱撕裂的重傷，以及今年四月的四頭肌撕裂傷後，再一次遭受傷病打擊，讓這位昔日聯盟一線中鋒的遭遇備受關注與同情。

其中卡珍斯上賽季的勇士隊友格林（Draymond Green）在今天聽聞此消息後就坦言心情相當沈重，「我這個賽季有一個目標，就是希望看到卡珍斯健康的回到球場上摧毀任何一格對手，展現他是一名多麽棒的球員，對於他這樣的狀況我真的不知道該說什麼，這對我也是一次沉痛的打擊。」

而勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也說：「我對於卡珍斯的狀況感到非常震驚，過去幾年對他來說形同地獄，我們都為他感到遺憾。雖然說傷病是球賽中的一部分，但你談到的是一名已經兩度面對最令NBA球員恐懼傷勢的球員，包括阿基里斯腱與十字韌帶斷裂，基本上大家都會覺得你至少要休息一個賽季，甚至需要花上兩到三年的時間來復健，這是過去聞所未聞的，這對他和湖人來說無疑是個打擊，但他不得不去面對這一切，然後重新出發。」