狀元、榜眼齊聚活塞 羅斯、畢斯利峰迴路轉生涯

面對今夏休賽季，各隊重新興起的雙人組合風潮，活塞當家前鋒葛里芬(Blake Griffin)卻曾無奈透露出想號召球星前來底特律一同奮鬥，卻得不到回應的失望。活塞上季以41勝41負，東區第八的姿態闖進季後賽，雖然被聯盟龍頭公鹿給剃光頭淘汰，但是葛里芬後續帶傷上陣硬拚的信念讓人動容。

年屆30歲的葛里芬上季例行賽打了75場，場均24.5分7.5籃板5.4助攻，連三分球命中率都進步到36.2%，場均命中2.5記。即便他平均產生3.4次失誤，但是活塞全仰賴他來做攻擊發動，甚至要終結進攻。就算早已過了每晚頻頻轟炸籃框，被戲稱為幹籃哥的時代，但葛里芬卻努力在活塞陣中扮演更有影響力，更加全能的領導者。

葛里芬(左)過去在快艇多年聯手保羅、喬丹尚且無法爭冠，來到活塞後發現陣容太過薄弱，急著想辦法幫球隊找人。 歐新社資料照片 分享 facebook

羅斯領袖風範 可減輕葛里芬帶隊壓力

今夏活塞以2年1500萬和浴火重生的飆風玫瑰羅斯(Derrick Rose)達成協議後，有助於休息室氣氛帶動，扮演場內外領袖的角色，同時能減輕葛里芬在帶領球隊方面的壓力。相信羅斯的經歷對這批隊友們是相當有說服力的教材。

有趣的是，2008年選秀狀元，橫空出世的暴力雙能衛羅斯，和馳騁大學戰場的野獸前鋒畢斯利(Michael Beasley)，竟峰迴路轉在11年後，狀元、榜眼聚首活塞。

羅斯(左二)、畢斯利(左三)在2008年選秀中貴為狀元和榜眼，但在歷經滄桑之後今年同時來到活塞，當年的探花梅歐(右)則是曾到台灣打球。 歐新社資料照片 分享 facebook

放眼兩人各自的職業生涯，羅斯頂著史上最年輕MVP的光環，替聯盟球風開創完全不同風格，極具觀賞性的雙能衛攻擊性球風，鋒芒完全壓過同期榜眼畢斯利。

倒是畢斯利的體能條件，進攻手段絕對符合榜眼身價，但最大的問題就是他的心態以及場上自律的約束問題。

從榜眼到浪人 畢斯利的收集球衣之旅

屢次沾惹上大麻風波的畢斯利，年紀輕輕就將自己的未來之路蒙上陰影，打完生涯前三季，巔峰留在轉戰灰狼首年的19.2分5.6籃板2.2助攻，之後便開始淪為聯盟浪人。在期間轉待灰狼、太陽，回鍋熱火兩季後，一年換一隊從火箭、公鹿、尼克、湖人，始終無法取得教練團信賴，而成為球隊陣中的固定輪值。

生涯之路走的不順遂，期間轉戰中國CBA倒是大殺四方，包辦外援MVP，明星賽MVP，連兩季全明星球員，今年還順手摘了個聯盟總冠軍。這趟海外之路，展現他身上還流著神選之人血液的天賦。但回到美國後，今夏自由市場上仍乏人問津，最後才被活塞以一年合約簽下，再收集一件新球衣，重新回到聯盟討生活。

畢斯利打過7支NBA球隊，加入活塞後將追平林書豪成為穿過8隊球衣的籃球浪人，而且他還領先林書豪，先行打過CBA。 歐新社資料照片 分享 facebook

畢斯利的球風總被批評重攻輕守，心態散漫，當然也邁入而立之年的畢斯利心態絕對要自我調整，才有可能在生涯後期站穩、爭取球隊輪值的地位。要畢斯利像羅斯一樣具有領袖風範，並不是他能力所及的風格，但是他的攻擊手段，進攻能耐絕對有目共睹。

活塞三、四號位置有射手，先發有葛里芬，但替補陣容就正缺乏畢斯利這種具有突破侵略性的鋒線，只要畢斯利耐著性子好好打，相信能掙得比待在湖人場均10分鐘更多的出賽時間。

羅斯拚戰意志永不放棄 飆風玫瑰依然綻放

反觀上季羅斯的完全重生感動許多新舊粉絲的心，特別還能從屢次的大傷中走出來，突破輿論壓力，看衰流言，石破天驚的砍下單場50分，證明那個羅斯一直都在追逐著籃球夢，為了生涯持續奮鬥著。

羅斯(右)上季在灰狼的拚戰精神讓無數球迷深深感動，活塞希望他帶著同樣的熱情來振奮球隊士氣。 歐新社資料照片 分享 facebook

這次重回東區，羅斯將提供除傑克森(Reggie Jackson)外，令人安心的控球穩定戰力。羅斯的經驗、領袖風範更勝傑克森，就算早已不是風城玫瑰般的那樣飆風，但他將從汽車城證明自己在沉穩中還擁有超跑般的進攻侵略性。雖說不上是巨頭連線，但我很期待08、09年雙狀元連線的羅斯、葛里芬彼此之間的合作能擦出甚麼樣的火花。

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