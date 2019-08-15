NBA╱當年交易陪襯 沙波尼斯反變溜馬核心

2019-08-15 17:00 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



當年交易陪襯 沙波尼斯如今成溜馬核心 美聯社 分享 facebook

體育新聞組╱綜合報導

在2017年7月喬治（Paul George）轉戰雷霆隊的交易案中，長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）被視為溜馬隊獲得包裹中的「陪襯」，畢竟他的菜鳥球季實在不太好看；有誰會想到，兩年過去了，沙波尼斯不但不是陪襯，甚至已經成為溜馬隊核心人物。

在上季NBA年度最佳第六人票選中位居第二，沙波尼斯表現依然值得掌聲，上季平均每場只打24.8分鐘，就有14.1分9.3籃板2.9助攻的高效成績。溜馬隊滿意之餘，在這個休賽季操盤時也打定主意，希望未來多多主打沙波尼斯搭配透納（Myles Turner）的內線組合，因此也放手讓楊恩（Thaddeus Young）離開。

而沙波尼斯進入聯盟年資屆滿三年，具提前續約資格的他也有望拿到溜馬隊的優渥報價。

目前正代表立陶宛國家隊備戰世界杯男籃賽，沙波尼斯透露他預期會在聯盟規定最終期限10月22日前，和溜馬隊達成續約協議；至於談到未來與透納的合作，沙波尼斯則表示，他有信心會漸入佳境。

「我們都相信這不會是問題，」沙波尼斯說，「我認為之前我們合作時就表現不錯，只是說需要更多時間而已，不是每場比賽僅幾分鐘，當然中間肯定會有起伏，但我們若抱有信心就能度過。」