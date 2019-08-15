NBA／14歲第一次灌籃 威廉森想向卡特請益

2019-08-15 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



選秀狀元威廉森回憶第一次灌籃。 美聯社 分享 facebook

42歲卡特（Vince Carter）將在老鷹展開職業生涯破紀錄第22個球季，也是生涯最後一季，聯盟新人也迫不及待和這位傳奇球星交手。選秀狀元威廉森（Zion Williamson）就表示，雖然卡特2000年經典灌籃時他還沒出生，仍對卡特敬意滿滿，盼有機會能和卡特請益。

威廉森與尼克隊巴瑞特（R.J. Barrett）、公牛隊懷特（Coby White）、金塊隊寶兒（Manute Bol）近日接受《ESPN》訪問，回憶人生中灌籃初體驗，以及對聯盟的期待。

鵜鶘隊新秀威廉森回憶道，頭一次灌籃總是印象深刻，當時自己還是九年級僅14歲，「那時候第一個想法就是，『我要在別人頭上灌籃了。』」完成灌籃後還不可置信。

2002年2月灌籃大賽卡特經典一灌，威廉森甚至還沒出生，沒能見證卡特巔峰時期，所幸仍能參與到卡特最後一季，威廉森直呼期待。

「想想實在很瘋狂，每個人都知道他在2000年灌籃大賽的豐功偉業，但我甚至還沒出生。」但威廉森對卡特敬意不減，「或許我會找機會，向他尋求一些建議，如果他願意給我一些提點的話。」

威廉森也談到，若能交換球衣，最想和雷納德（Kawhi Leonard ）和格林（Draymond Green）交換，「我從小最愛球星就是雷納德。他初進聯盟時還不是最優秀的球員，但他花時間苦練，才有現在的成就。」