NBA／勇士進不了季後賽？ 格林：真是瘋了

2019-08-15 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



勇士簽格林重申勇士在新賽季無法進入季後賽的說法，根本是「瘋狂」。 路透社 分享 facebook

8月初點頭以4年1億美元合約和勇士隊完成續約，明星前鋒格林（Draymond Green）面對外界質疑再度挺身而出，重申勇士在新賽季無法進入季後賽的說法，根本是「瘋狂」。

格林上《ESPN》節目「The Jump」時強調，有聽到討論聲音認為勇士不會進入季後賽，「這說法對我來說太瘋狂了，我的意思是，這完全不夠尊重，但和我們近年來遭受的不尊重也沒什麼差別。」

勇士今年才完成連5年闖總冠軍賽紀錄，結果挑戰3連霸失利，兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）和湯普森（Klay Thompson）接連成傷兵；阿基里斯腱斷裂的杜蘭特在季後轉投籃網隊，動了左膝十字韌帶手術的湯普森，預計休養8個月，明年才能重回戰場。

戰力流失和損傷使勇士看好程度大幅下降，儘管賭盤仍認為舊金山代表挺進季後賽，賠率卻從上季最誇張的-10000變成本季的-400。

賠率沒有過去漂亮，格林仍正向看待，形容球隊處境就像「喪家犬」，且過去也曾有類似情形很長一段時間，不過如此狀態下的反彈力道更強勁，「我很懷念這些，我相信柯瑞（Stephen Curry）也如此，湯普森在今年夏天有傳給一些成員訊息，我相信他的想法也相同。」

他笑著說：「所以對於賠率制定者，謝啦，你們造就現在的我，很期待他們能讓我到怎樣的位置。」