NBA／被交易不爽？ 理查森：想宰掉熱火

2019-08-14 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



從熱火隊展開NBA生涯的理查森，對於被交易至76人仍耿耿於懷。 美聯社資料照 分享 facebook

從熱火隊展開NBA生涯的理查森（Josh Richardson），上個月在巴特勒（Jimmy Butler）交易案被換到76人隊，他接受佛州媒體訪問時預告，重返邁阿密時，不會給前東家好臉色看，「我想宰了熱火。」

「誠實的說，我重返這裡，我想宰了熱火，我希望以20分大勝他們，這就是我設定的目標。」2015年選秀會被熱火挑中的理查森，接受邁阿密媒體《NBC6 South Florida》訪問時說，「如果我還是在熱火，我會想以50分差距擊敗76人。」

就NBA昨天公布的新賽季賽程，76人將在台灣時間今年11月24日和12月19日在費城迎接熱火造訪，理查森重返邁阿密的日期則是台灣時間12月29日和明年2月4日；他在季前的這番預告，讓兩支隊伍的碰頭再添不少話題，巴特勒對決前東家當然也是另一個看點。

76人在上季季後賽在東區第二輪驟死戰敗給雷納德（Kawhi Leonard）的絕殺跳投，季後積極補強，雖走了巴特勒、射手瑞迪克（JJ Redick）和麥克康奈爾（T.J. McConnell）等主力，但端上頂薪和西蒙斯（Ben Simmons）續約，還用大約續簽哈里斯（Tobias Harris），另外找來長人霍福特（Al Horford）充實禁區，加上禁區大將安比德（Joel Embiid）和換來的理查森，對新球季充滿企圖。