親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

運動筆記尋回一點快樂【話題】哈囉？你有事嗎？跑者才懂的二三事
健行筆記聖稜線（I聖首部曲）~起手式【登山裝備】新手必修的裝備課（上）
NBA五大長傳助攻 (2018-19賽季)Draymond Green 三大助攻 (2018-19賽季)

NBA／力挺76人 巴克利：東決會擊敗公鹿

2019-08-14 10:33聯合報 記者曾思儒╱即時報導

「西方神秘力量」退役傳奇球星「惡漢」巴克利再發功，看好補強後的76人能奪得東區冠...
「西方神秘力量」退役傳奇球星「惡漢」巴克利再發功，看好補強後的76人能奪得東區冠軍。 美聯社
分享

76人隊在上季季後賽止步於東區第二輪，不過球隊退役傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）仍看好費城代表，新球季賽程公布的隔天就喊說，相信76人可以代表東區前進總冠軍賽。

76人新球季有多場全國轉播賽事，包括「耶誕大戰」對決上季名列東區頭號種子的公鹿，受聯盟重視程度可見一斑；34號球衣號碼已經被76人退休的巴克利，擔任來賓上節目時也熱血宣告對昔日東家在新賽季的期待。

「我正走出困境，和76人一起，我知道對他們和公鹿隊來說，整年都會有很精彩的對決。」巴克利大呼熱愛76人後還逐一點名，「我愛霍福特（Al Horford）、理查森（Josh Richardson），而公鹿少了波格登（Malcolm Brogdon），我認為這是很大的交易。」

巴克利更預測，東區將會是這兩支球隊競逐，「我迫不及待看他們碰頭。」至於看好哪一方，他也毫不遲疑發表看法，「我保證費城76人會贏得東區決賽。」

巴克利想看這兩支東區指標球隊對決，除了耶誕節可到費城觀戰，另外3戰都要等到明年，根據NBA昨天公布的新球季賽程表，76人第二度作東迎接公鹿，是例行賽尾聲的台灣時間明年4月21日，公鹿兩場主場迎戰76人都集中在明年2月，分別是台灣時間7日和23日。

76人公鹿巴克利

相關新聞

NBA／金塊前鋒糗大 社群平台曝光主席手機號碼

2019-08-14 09:31

NBA／紐約郵報：蔡崇信將買下籃網隊全部股份

2019-08-14 10:32

NBA／狀元榜眼並肩作戰 羅斯、畢斯利史上第8對

2019-08-13 16:50

NBA／新賽季「背靠背」創新低 全美直播湖人43場居冠

2019-08-13 16:09

NBA／高球女將魏聖美出嫁 牽手傳奇球星之子

2019-08-13 16:05

NBA／看好76人東區封王 巴克利：西區太瘋狂

2019-08-13 15:56

NBA／經紀人新制遭抨擊 NCAA重修「保羅條款」

2019-08-13 15:25

NBA／非法持有槍械 前首輪選秀要吃3年半牢飯

2019-08-13 14:44

NBA／目標仍是伊古達拉 傳火箭無意簽兩舊將

2019-08-13 14:07

NBA／新賽季減少背靠背場次 洛城內戰打頭陣

2019-08-13 09:13

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34

新賽季強敵環伺 拓荒者大換血後更難樂觀

2019-08-09 07:00

球星名利雙收還想衣錦還鄉 小咖要先求有球可打

2019-08-07 07:00

羅賓森vs.尤英 誰是更強大的中鋒？

2019-08-05 07:00

2019NBA重要自由球員 最新簽約狀況

2019-08-04 17:35

大金錢時代來臨 今夏頂薪簽約各自暗藏玄機

2019-08-04 11:15

席亞康接棒北境之王 暴龍新球季還是一尾活龍

2019-08-02 07:00

賺錢快、花錢更快 球員一退休就容易破產

2019-08-01 07:00

新賽季大爆發球星 柯瑞、保羅、泰托姆排名前三

2019-07-31 07:00

鞠躬盡瘁11年 衛少把愛留給奧克拉荷馬

2019-07-30 07:00

核彈級後場搭檔 火箭下季能否西區突圍？

2019-07-27 13:30

魯比歐助太陽解決控衛荒 布克將回歸射手本色

2019-07-26 07:00

保羅仍是一張王牌 雷霆有望迎接「新生」

2019-07-25 07:00

哈登歐洲步、柯瑞大號3分 小孩應該提早學嗎？

2019-07-24 07:00

勇士換血惦惦呷三碗公 可怕的變身即將展現

2019-07-23 07:00

貴為選秀大年狀元 維金斯竟成甩不掉的燙手山芋

2019-07-19 07:00

史密斯告別在即 神經刀成就的驚歎號

2019-07-18 07:00

蜘蛛人立刻接班鋼鐵人？ 鵜鶘最終還是輸家

2019-07-17 07:00

快艇是今夏最大贏家 但拚冠還需要很多運氣

2019-07-15 07:00
看更多

熱門文章

中職／索沙三冠王霸業告終 轉戰韓職依然神勇

2019-08-13 16:16

林書豪轉戰CBA？ 傳有多支球隊接觸

2019-08-13 15:50

NBA／狀元榜眼並肩作戰 羅斯、畢斯利史上第8對

2019-08-13 16:50

MLB／年薪6.5億 艾爾斯柏瑞連2季成洋基空白鍵

2019-08-13 12:36

可能無法再戰NBA仍苦練 林書豪紀錄片令人鼻酸

2019-08-13 16:37

NBA／高球女將魏聖美出嫁 牽手傳奇球星之子

2019-08-13 16:05

NBA／看好76人東區封王 巴克利：西區太瘋狂

2019-08-13 15:56

NBA／非法持有槍械 前首輪選秀要吃3年半牢飯

2019-08-13 14:44

世界盃男籃／八村壘砍35分 日本熱身賽勝紐西蘭

2019-08-13 11:47

鄧愷威擁有驚人潛力 到巨人再現皮維身手？

2019-08-14 07:00

NBA／新賽季「背靠背」創新低 全美直播湖人43場居冠

2019-08-13 16:09

中職／洋投水準急速下降 比賽精采度大打折扣

2019-08-14 07:00

NBA／經紀人新制遭抨擊 NCAA重修「保羅條款」

2019-08-13 15:25

MLB新球場追求減量化 台北大巨蛋設計恐過時了

2019-08-14 07:00

世界盃男籃／佛西維奇為國出征：我狀態出色

2019-08-13 12:20

MLB／見一次打一次 托瑞斯13轟砲金鶯締新猷

2019-08-13 11:29

MLB／今年第2慘 陳偉殷挨道奇3轟狂失6分

2019-08-14 10:08

MLB／金鶯被托瑞斯打到怕了 邦茲級待遇故意保送

2019-08-13 18:48

中職／紐維拉8局失兩分 林智勝開轟3打點屠獅

2019-08-13 21:50

MLB／前救援王連兩年遭釋出 小聯盟約重返國民

2019-08-13 11:26

日職／觸身球腳踝傷勢未癒？王柏融連3戰未先發

2019-08-13 16:47

籃球／執教首戰大勝 陳國維盼打造台銀信任文化

2019-08-13 18:06

中職／紅潮再現 味全龍將穿復古球衣開訓

2019-08-13 14:12

NBA／紐約郵報：蔡崇信將買下籃網隊全部股份

2019-08-14 10:32

女籃／日本國家隊邀請 中華隊登東奧場館

2019-08-13 13:47

世界盃男籃／俄羅斯得分悍將腳傷 無緣為國出征

2019-08-13 13:51

辛辛那提網賽／秀冠軍置物櫃 謝淑薇女單過頭關

2019-08-14 08:09

DLIVE聯賽／Q返球場 麥班達：看他奔跑就開心

2019-08-13 22:18

MLB／桑塔納再見轟扯紅襪 印地安人登美中龍頭

2019-08-13 16:04

棒球／平鎮場工程延宕 地方盼趕在桃園盃前完工

2019-08-13 17:50

MLB／刷新神右紀錄 塞爾寫史上最速2000K

2019-08-14 09:35

MLB／紅人菜鳥轟破紀錄 苦主是2A前隊友

2019-08-13 15:25

DLIVE聯賽／健行越級打怪 劉孟竹樂見外籍生打SBL

2019-08-13 16:47

MLB／轉戰太空人拿2連勝 葛蘭基200勝聽牌

2019-08-14 08:58

中職／恰恰代打未建功 王勝偉轟出勝利

2019-08-13 23:35

MLB／今日戰績表 洋基雙重戰兩擒金鶯登大聯盟龍頭

2019-08-13 14:43

NBA／金塊前鋒糗大 社群平台曝光主席手機號碼

2019-08-14 09:31

MLB／大聯盟敲定2020賽程 30隊同天打開幕戰

2019-08-13 11:52

不用再怕倒閉 健身工廠預收課程5成費用交付信託

2019-08-13 16:44

中職／味全龍周末雲林開訓 邀球迷與「龍」共舞

2019-08-13 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top