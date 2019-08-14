NBA／力挺76人 巴克利：東決會擊敗公鹿

2019-08-14 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「西方神秘力量」退役傳奇球星「惡漢」巴克利再發功，看好補強後的76人能奪得東區冠軍。 美聯社 分享 facebook

76人隊在上季季後賽止步於東區第二輪，不過球隊退役傳奇球星「惡漢」巴克利（Charles Barkley）仍看好費城代表，新球季賽程公布的隔天就喊說，相信76人可以代表東區前進總冠軍賽。

76人新球季有多場全國轉播賽事，包括「耶誕大戰」對決上季名列東區頭號種子的公鹿，受聯盟重視程度可見一斑；34號球衣號碼已經被76人退休的巴克利，擔任來賓上節目時也熱血宣告對昔日東家在新賽季的期待。

「我正走出困境，和76人一起，我知道對他們和公鹿隊來說，整年都會有很精彩的對決。」巴克利大呼熱愛76人後還逐一點名，「我愛霍福特（Al Horford）、理查森（Josh Richardson），而公鹿少了波格登（Malcolm Brogdon），我認為這是很大的交易。」

巴克利更預測，東區將會是這兩支球隊競逐，「我迫不及待看他們碰頭。」至於看好哪一方，他也毫不遲疑發表看法，「我保證費城76人會贏得東區決賽。」

巴克利想看這兩支東區指標球隊對決，除了耶誕節可到費城觀戰，另外3戰都要等到明年，根據NBA昨天公布的新球季賽程表，76人第二度作東迎接公鹿，是例行賽尾聲的台灣時間明年4月21日，公鹿兩場主場迎戰76人都集中在明年2月，分別是台灣時間7日和23日。