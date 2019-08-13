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NBA／新賽季賽程公布 洛城內戰打頭陣

2019-08-13 09:13聯合報 記者曾思儒╱即時報導

NBA官方今天公布2019到20賽季的完整賽程，主要改變在於球隊「背靠背」接連出賽場次下降、全國轉播賽事提前等，其中最受矚目的對戰除了「耶誕大戰」，台灣時間10月23日的開幕戰更安排了「洛城內戰」，由快艇隊球星組合雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）迎戰洛杉磯隊的新搭檔「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）。

由於時差問題，西岸球隊主場比賽開戰時，許多場次的東岸時間已是美國晚上10點半，結束時都將近凌遲1點，NBA主席席佛（Adam Silver）已經想要改變許久，新球季針對全國轉播實際做出調整，包括勇士隊和湖人在內，多支球隊都要比過往早1個小時出賽。

ESPN在美國周三的連兩場轉播，上個賽季開賽時間通常是東岸晚上8點和10點半，新球季的第一場改到7點或7點半舉行，第2場則是9點半或是10點；TNT電視台上季周二的雙重轉播，第二戰有9場是10點半開打，新球季只剩2場，且第2戰時間也是提前到9點半或10點。

上個球季全國轉播的賽程中，共有57場比賽從東岸時間晚上10點半才開打，新賽季調整到33場；聯盟也減少各球隊「背靠背」出賽場次，新球季每隊連續出賽次數平均是12.4次，較上季的13.3以及5年前的19.3下降不少，讓球員有更充裕休息時間。

NBA新賽季開幕戰將於台灣時間10月23日登場，除了受矚目的洛城內戰，尋求衛冕的暴龍隊也將在主場迎接選進話題新人威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘隊，暴龍也將在開幕戰迎接冠軍戒。

NBA明星賽日期是台灣時間明年2月17日，地點在芝加哥，2月15日到20日將是明星賽休兵日，每支球隊都會有至少7天休息時間；例行賽最後賽程是明年4月16日，季後賽從4月19日登場。

NBA暴龍

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