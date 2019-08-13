NBA／拇指手術未癒 羅瑞也退美國隊

2019-08-13 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



男籃世界盃倒數兩周開戰，美國隊又有球星確定退出，今年剛率暴龍隊打下首座NBA總冠軍的明星後衛羅瑞（Kyle Lowry），因拇指動刀尚未痊癒，評估後決定退出。

羅瑞是在上季NBA季後賽碰上76人隊的東區第二輪傷了左手大拇指，在上月動刀，他原本希望能趕上美國隊明天開始在加州艾爾索岡多的集訓，但今天和外科醫生碰面後，計畫有所改變。

他在個人Instagram上宣布退出消息，「我原本希望即時趕上，幫助我的國家在接下來的賽事尋求金牌，我熱愛為美國隊效力，但這次我必須做下當觀眾，在家裡支持這支隊伍。」他約有6周時間好好養傷，再迎接暴龍的季前訊驗營。

美國隊今年爆發球星退出潮，包括從鵜鶘隊被交易到湖人隊的戴維斯（Anthony Davis）、火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）和拓荒者後場「雙槍」麥凱倫（CJ McCollum）及里拉德（Damian Lillard）等，都是宣布不參與今年大陸世界盃的指標球員。

加入退出行列的羅瑞，最後也祝福美國隊能完成史無前例的3連霸，「我相信這些男人會有很好表現，會為我們國家帶回金牌。」

美國隊目前仍有15名球員將爭取最後12個前往大陸參賽的資格，不過塞爾蒂克隊後衛史馬特（Marcus Smart）在上周因腿傷也缺席泰半訓練營行程，美國隊有可能再徵召後衛進入國家隊。