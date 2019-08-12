NBA／出專輯遭酸不練球 里拉德回嗆反擊

2019-08-12 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



美國網民毒嘴，批評他花時間在音樂倒不如精進球技，徹底惹惱里拉德，忍不住在個人推特回嗆。 歐新社 分享 facebook

拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）休季期間忙出片，推出個人第三張饒舌專輯，卻遭美國網民毒嘴，批評他花時間在音樂倒不如精進球技，徹底惹惱里拉德，忍不住在個人推特回嗆。

里拉德日前發行第三張饒舌專輯「BIG D.O.L.L.A.」，連「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）都是他的歌迷，不過仍有網友酸他花太多時間在音樂，里拉德推特上公開反擊。

「你們難不成認為，我沒有在訓練和準備上做好做滿、問心無愧，就來搞音樂嗎？」里拉德表示，寫一段主歌的時間，往往等於他從機場走到登機門的時間，因為一路上他得不斷簽名、合照，「所以我應該用這些時間精進球技嗎？你說說看」

里拉德對饒舌的熱愛，與對籃球不相上下，他坦言對葛萊梅獎的渴望，如同對MVP或者總冠軍的渴望一樣，「有多少聯盟A咖可以說自己拿過葛萊梅獎。我知道專輯曲目編排有多重要，而這些都要歸功我的團隊，他們真正聆聽我的意見，並給予尊重。」