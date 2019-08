NBA／出專輯遭酸不練球 里拉德回嗆反擊

美國網民毒嘴,批評他花時間在音樂倒不如精進球技,徹底惹惱里拉德,忍不住在個人推特回嗆。 歐新社 分享 facebook

拓荒者球星里拉德(Damian Lillard)休季期間忙出片,推出個人第三張饒舌專輯,卻遭美國網民毒嘴,批評他花時間在音樂倒不如精進球技,徹底惹惱里拉德,忍不住在個人推特回嗆。

里拉德日前發行第三張饒舌專輯「BIG D.O.L.L.A.」,連「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)都是他的歌迷,不過仍有網友酸他花太多時間在音樂,里拉德推特上公開反擊。

「你們難不成認為,我沒有在訓練和準備上做好做滿、問心無愧,就來搞音樂嗎?」里拉德表示,寫一段主歌的時間,往往等於他從機場走到登機門的時間,因為一路上他得不斷簽名、合照,「所以我應該用這些時間精進球技嗎?你說說看」

里拉德對饒舌的熱愛,與對籃球不相上下,他坦言對葛萊梅獎的渴望,如同對MVP或者總冠軍的渴望一樣,「有多少聯盟A咖可以說自己拿過葛萊梅獎。我知道專輯曲目編排有多重要,而這些都要歸功我的團隊,他們真正聆聽我的意見,並給予尊重。」

New album alert 🚨



BIG D.O.L.L.A.



Available 8/9 on all platforms! It’s my 3rd album and my best. Make sure y’all go support on Friday!



Dame (D)ifferent (O)n (L)evels (L)ord (A)llowed#DameDOLLA #BigDOLLA #FrontPageMusic @FrontPageMusic pic.twitter.com/dzmfXWwRQi