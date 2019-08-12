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NBA／卸戰袍享天倫樂 韋德：感覺不到退休

2019-08-12 10:30聯合報 記者林宋以情╱即時報導

「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）上季結束16年NBA生涯，三度為熱火隊捧回總冠軍，對韋德而言生涯已經圓滿，不過他坦言，現在還沒有退休的感覺，要待各隊季前訓練營展開，自己卻缺席時，才會惆悵已經退役了。

生涯有14個球季奉獻給邁阿密，37歲的韋德結束告別巡迴球季，不若熱火老將海斯倫（Udonis Haslem）日前宣布再為邁阿密效力第17個球季，韋德近日接受《南佛州太陽哨兵報》（Sun Sentinel）表示自己沒想過再戰，但也還感覺不到退休。

「老實說我還沒感覺到退休。」韋德說，「我想等到季前訓練營展開、媒體日等等，從這些我所習慣的行程中缺席，我才會感覺到，『噢老天，我真的退役了。』」

不過韋德並未與海斯倫有相同回鍋再戰的衝動，主要是自己已經感到圓滿，且完成夢想藍圖，「有些人覺得還沒完成目標，但對我而言，我已經完整了。」

韋德也支持老戰友海斯倫的想法，認為海斯倫還有許多可以傳承給後輩，同時是球隊重要精神領袖，「我們去年彼此聊了很多，這是他想要做的，他還沒準備好離開賽場。」

對韋德而言，能與家人共享天倫樂，看17歲的大兒子札伊爾（Zaire wade）打球，以及照顧9個月的愛女是退役的他最大幸福，「我很高興能夠參與札伊爾的成長過程，並在家陪伴我的小女兒。」

韋德熱火Udonis Haslem

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